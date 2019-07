L'agenzia stampa rivela: "Per la regola del tesseramenti di giocatori non cinesi, il club orientale potrebbe girare il gallese ai nerazzurri".

di Redazione Fox Sports - 28/07/2019 14:04 | aggiornato 28/07/2019 14:08

Clamorosa indiscrezione riportata da Reuters: l'agenzia di stampa ha infatti svelato un'ipotesi di calciomercato che avrebbe dell'incredibile con protagonista Gareth Bale, presto nuovo giocatore dello Jiangsu Suning.

La società cinese, che ha in comune la proprietà col club milanese, potrebbe infatti girare in prestito l'ormai ex Real Madrid per via della regola sul tesseramento di giocatori extracomunitari in vigore.

In pratica Bale seguirebbe lo stesso percorso del difensore australiano Sainsbury che nel calciomercato invernale del 2017 arrivò allo Jiangsu ma poi fu subito prestato ai nerazzurri. Ovviamente nel caso del gallese si tratterebbe di un'operazione di tutt'altra dimensione.