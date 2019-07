A segno Insigne, Milik e Younes. E nella ripresa Ancelotti prova lo spagnolo in regia: "Sembrava ci giocasse da 15 anni".

Dopo i problemi incontrati nelle amichevoli contro Benevento e Cremonese, il Napoli manda un chiaro avviso a tutti i naviganti e batte 3-0 i campioni d'Europa del Liverpool. Certo, come veniva detto dopo le complicate sfide contro le squadre di categoria inferiore, lo stesso discorso vale anche oggi ed è giusto sottolineare che si tratti pur sempre di calcio di luglio.

Tuttavia non capita certo tutti i giorni di riuscire a imporsi sulla squadra di Jurgen Klopp, che solo l'anno scorso aveva sconfitto i partenopei con il rotondo risultato di 5-0, sempre in una sfida di International Champions Cup.

Questa volta ci hanno pensato Insigne, Milik (nel primo tempo) e Younes (nella ripresa) a surclassare i Reds, in una gara che ha visto sempre la squadra di Ancelotti in netto dominio territoriale. Ottime risposte insomma per l'allenatore del Napoli, che negli ultimi 15 minuti ha tentato anche un'idea delle sue: così come aveva fatto anche con Andrea Pirlo ai tempi del Milan, ha voluto provare José Maria Callejon nel ruolo di playmaker. E i risultati sono stati decisamente incoraggianti, come spiegato dallo stesso tecnico:

Per noi è una risorsa, fa sempre tutto con un’applicazione maniacale quindi può giocare anche da centrocampista centrale. L’ho provato per 15 minuti ma sembrava ci giocasse da 15 anni.

Calciomercato Napoli, il punto di Ancelotti

Il tecnico ha parlato anche del calciomercato della sua squadra: