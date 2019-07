Marc Marquez non crede alle voci di un possibile ritiro anticipato di Valentino Rossi e manda un messaggio a Jorge Lorenzo: "Torna presto!". Il Mondiale è chiuso anzitempo: "Dichiarazione che mi fa rabbia".

Inizia il conto alla rovescia per la ripresa del Mondiale di MotoGP con l’appuntamento in Repubblica Ceca. Ultimi week-end di relax e allenamento per i piloti, con Marc Marquez che ha partecipato al tradizionale appuntamento dell’Allianz Night Run, maratona benefica che ha visto la partecipazione di 1.800 persone e consentito la raccolta di 6mila euro da devolvere ai bambini spagnoli senza famiglia. Marc e suo fratello Alex sono entrati sul circuito dl Montmelò mano nella mano, senza la necessità di dover cercare il 'time attack', tagliando il traguardo in 37'48", due minuti al di sotto del loro crono realizzato nella edizione 2018, e chiudendo rispettivamente 36° e 37°.

Prima dell'evento Marc Marquez e suo fratello Alex hanno tenuto una lunga conferenza stampa e trattato di tanti argomenti. A cominciare dalla possibilità di diventare entrambi campioni del mondo, come già avvenuto nella stagione 2014. Il Cabroncito comanda la classifica con 58 punti di distacco su Andrea Dovizioso, un bel bottino da poter gestire nelle dieci restanti gare. Suo fratello Alex Marquez guida il campionato di Moto2 con 8 lunghezze di vantaggio su Thomas Luthi, un gap più ridotto che impone al giovane spagnolo di mantenere sempre alta l'attenzione, dal momento che le classi minori sono sempre imprevedibili e caratterizzate da battaglie molto serrate. Ironia della sorte, Alex trova le porte per la MotoGP sbarrate in vista del prossimo anno. Sarà quindi costretto a militare un'altra stagione in Moto2 anche nel caso fosse eletto campione del mondo.

Vacanze spagnole concluse per Marc Marquez, dopo un soggiorno ad Almeria e in Costa Brava al fianco della nuova fiamma Lucia Rivera Romero. Durante la pausa ha spesso sentito dire che il titolo iridato è ormai assegnato, una voce che rimanda ai mittenti con una certa rabbia. Se è vero che il vantaggio sugli inseguitori è piuttosto consistente, mancano ancora dieci gare in cui tutto può succedere e gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Nonostante le ultime difficoltà Andrea Dovizioso resta il più costante, ma a destare qualche grattacapo sono i 'velocisti' in ascesa come Vinales, Quartararo e Rins, sempre pronti a dare battaglia sin dalle prove libere e dalle qualifiche. Ma il dato certo è che Marquez, con otto podi su nove gare, ha un ritmo impressionante che nessuno può pareggiare. Il suo vero avversario non può che essere lui stesso.

Marc Marquez al Sachsenring

MotoGP, Marquez: "Lorenzo torna presto"

Batterie caricate, si ricomincia dopo aver chiuso al Sachsenring con una vittoria, la decima consecutiva sul circuito tedesco. Nel 2019 Marc Marquez non solo ha dimostrato velocità, ma anche maggiore maturità nella vita e in pista, oltre ad un minor numero di cadute rispetto ad un anno fa. Sei di cui una sola in gara, sulla pista di Austin, mentre era ampiamente in testa al gruppo. Senza dimenticare che la Honda ha fatto un ulteriore passo avanti con lo sviluppo della RC213V, grazie alla nuova specifica di motore che ha azzerato ogni gap in termini di top speed. Ma in uno sport dove una caduta può compromettere tutto è vietato adagiarsi sugli allori.

Le sensazioni sono ovviamente molto buone. Abbiamo coperto metà del campionato, ma possono ancora succedere molte cose, sia a me che ai miei rivali, perché in qualsiasi momento è possibile aggiungere uno zero. Cercherò comunque di continuare con la spinta della prima parte del campionato. La strategia e le dinamiche di lavoro non devono cambiare. Sono in MotoGP da sei anni e ogni anno impari qualcosa, l'esperienza ti migliora e impari a controllare i tempi, la strategia e le emozioni. Dovizioso è il più costante in questo momento, ma Fabio Quartararo e Alex Rins sono molto veloci e vorranno migliorare. Sono sicuro che nessuno si è arreso e nemmeno io.

Durante la pausa estiva sono due gli argomenti che hanno tenuto particolarmente banco: il possibile ritiro di Valentino Rossi a fine anno, ipotesi ampiamente smentita anche dall'entourage del 40enne pilota Yamaha. E la situazione particolarmente difficile di Jorge Lorenzo, sia in termini di prestazioni con la Honda che di condizioni fisiche, costretto a saltare anche le prossime due gare.

Valentino Rossi continuerà sicuramente. Penso che qualsiasi pilota in grado di salire su una motocicletta a 350 chilometri all'ora sia perché ha l'ambizione e la concentrazione di continuare a correre. Lorenzo, invece, non si aspettava certamente un inizio di stagione come questo e nemmeno la squadra. Ora non è nella sua forma migliore perché è infortunato e tutta la squadra speriamo che si riprenda e torni al più presto per ottenere informazioni sulla moto, segnare punti e migliorare le cose.

Il sogno nel cassetto è poter correre al più presto contro suo fratello Alex in MotoGP, un traguardo che quasi sicuramente dovrà ancora attendere, visto che per il 2020 le selle libere sono ridotte. L'unica moto a disposizione è la Ducati Desmosedici del team Avintia, un'opzione che non piace ad entrambi i fratelli e che rischierebbe di bruciare la carriera di Alex.