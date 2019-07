I neo campioni d'Europa del Liverpool stanno portando avanti una campagna acquisti molto più sobria rispetto a quella scoppiettante dello scorso calciomercato estivo, con gli acquisti ufficiali dei soli Van Den Berg e Elliott.

Dopo le spese faraoniche che hanno portato i Reds alla Champions League, quest'anno ci sarà meno bisogno di rinforzi. Ne ha parlato anche Klopp in conferenza stampa, lanciando anche qualche frecciata alle altre squadre europee.

Non posso parlare del mercato delle altre squadre, non so come facciano. Ma noi dobbiamo fare attenzione ai conti. Abbiamo investito tanto in questa squadra, non siamo in un mondo di fantasia in cui possiamo fare ciò che vogliamo. Ci sono 4 squadre che possono farlo: Real, Barcellona, City e PSG ma non è una critica.