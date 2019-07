La macabra scoperta è stata fatta dal papà del centrocampista nell'abitazione in costruzione in Egitto, nei pressi della città di Mahalla Al-Kubra.

di Luca Guerra - 28/07/2019 15:51 | aggiornato 28/07/2019 15:55

Per l'Arsenal è un periodo tutt'altro che tranquillo fuori dal terreno di gioco. Mentre sul campo il gruppo allenato da Unai Emery prepara la stagione 2019/2020 con amichevoli di lusso, che hanno visto i Gunners superare in serie Colorado Rapids, Bayern Monaco, Fiorentina e cedere ai calci di rigore contro il Real Madrid, l'attualità extracalcistica continua a coinvolgere tesserati del club inglese: ultimo in ordine di tempo, Mohamed Elneny.

Il centrocampista egiziano classe 1992, in rosa dal 2016, è stato infatti suo malgrado protagonista di una notizia di cronaca, legata a quanto avvenuto nella casa del giocatore in costruzione nella sua patria, esattamente nei pressi della città di Mahalla Al-Kubra. Nell'abitazione in corso di costruzione, infatti, è stato ritrovato il corpo di una persona senza vita.

I dettagli dell'accaduto sono stati raccontati dal sito "24.ae". A rinvenire il cadavere di una persona, non ancora identificata, all'interno dell'edificio in costruzione è stato infatti il papà di Elneny. L'uomo ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, ma al momento non sono noti altri dettagli circa le cause del decesso. Sul caso le autorità egiziane hanno però deciso di avviare un'inchiesta in attesa che le circostanze del tragico accaduto possano essere chiarite.

Arsenal, grottesco ritrovamento in casa di Elneny: il padre ha rinvenuto un corpo senza vita

Arsenal, periodo strano: prima del mistero Elneny, l'aggressione a Özil e Kolasinac

Quello che ha riguardato la casa in costruzione di proprietà di Elneny è il secondo episodio misterioso che riguarda tesserati dell'Arsenal nell'arco di pochi giorni. Giovedì 25 luglio, infatti, era toccato al centrocampista Mesut Özil e al difensore Sead Kolasinac essere vittime di un episodio di cronaca. I due, a bordo di Mercedes nero guidato dal calciatore tedesco nel nord di Londra, erano stati improvvisamente circondati da due criminali, che li avevano minacciati e costretti ad abbandonare l'auto. Kolasinac era però riuscito ad allontanare i criminali a mani nude, mentre Özil aveva trovato rifugio in un ristorante su Golders Green Road.

L'Arsenal aveva rassicurato tifosi e stampa circa le condizioni dei due calciatori dopo l'aggressione e la polizia aveva ascoltato Özil e Kolasinac, avviando successivamente un'indagine. A chiudere la vicenda ci aveva pensato il difensore bosniaco con un messaggio sui social, affidando a Twitter una sua foto sorridente con il compagno di squadra, accompagnata da un messaggio inequivocabile: