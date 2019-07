Formula 1, GP Germania: segui la diretta live della gara

Tutti gli aggiornamenti sull'attesa gara di F1 ad Hockenheim.

di Matteo Bellan - 28/07/2019 14:47 | aggiornato 28/07/2019 14:59

Formula 1, GP Germania 2019: diretta live e risultati gara

14:55 - Presso il circuito viene cantato l'inno nazionale tedesco.

14:50 - Tra 20 minuti parte la gara di Hockenheim! Le monoposto sono tutte schierate sulla griglia e i piloti si stanno concentrando in vista dello start.

Per Charles Leclerc e Sebastian Vettel gara da rimonta ad Hockenheim.

F1, il resoconto dopo le qualifiche ad Hockenheim

Inizia il conto alla rovescia per l'inizio della gara di Formula 1 ad Hockenheim. Alle 15:10 prenderà il via l'attesa corsa che si svolgerà in condizioni di bagnato. Le previsioni meteo davano pioggia per la giornata odierna e ci hanno preso. Sarà un Gran Premio di Germania 2019 aperto a tutti gli scenari, visto che non si hanno certezze su quelli che potrebbero essere i valori in pista. Le prove libere si sono svolte sull'asciutto e dunque correre con il tracciato pieno d'acqua sarà una novità per tutti.

A partire dalla pole position Lewis Hamilton, che nelle qualifiche ha beneficiato del ko di entrambe le Ferrari per prendersi senza eccessiva fatica il miglior tempo. Al suo fianco parte un Max Verstappen che con la Red Bull va sempre temuto. Terza posizione per Valtteri Bottas con la seconda Mercedes, affiancato da Pierre Gasly. Fantastico il sabato di Kimi Raikkonen, che ha portato l'Alfa Romeo a qualificarsi al quinto posto e vicino a lui ha un Romain Grosjean che con la Haas vuole riscattarsi dopo una stagione finora difficile. Dietro di loro Carlos Sainz (McLaren) e Sergio Perez (Racing Point).

Completano la top 10 Nico Hulkenberg su Renault e Charles Leclerc con la prima delle Ferrari. Sabato nero per la scuderia di Maranello, con entrambe le monoposto alle prese con problemi tecnici. Il monegasco aveva il potenziale per fare la pole position, ma un guasto al sistema di alimentazione della benzina gli ha impedito di correre nel Q3. Peggio è andata a Sebastian Vettel, che non ha neppure potuto partecipare al Q1 per via di un problema all'intercooler. Il tedesco deve scattare dalla ventesima e ultima casella della griglia, sulla sua SF90 è stata montata una nuova centralina. Al suo fianco Lando Norris, penalizzato perché sulla sua McLaren sono state sostituite MGU-K, batteria e centralina. Di seguito la griglia di partenza del GP di Germania 2019 di Formula 1.

1°FILA

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m11.767s

2 Max Verstappen Red Bull/Honda 0.346s

2°FILA

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.362s

4 Pierre Gasly Red Bull/Honda 0.755s

3°FILA

5 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 0.771s

6 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1.084s

4°FILA

7 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1.130s

8 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1.298s

5°FILA

9 Nico Hulkenberg Renault 1.359s

10 Charles Leclerc Ferrari NO TEMPO

6°FILA

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1.019s

12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1.022s

7°FILA

13 Daniel Ricciardo Renault 1.032s

14 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1.368s

8°FILA

15 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1.683s

16 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1.694s

9°FILA

17 George Russell Williams/Mercedes 2.954s

18 Robert Kubica Williams/Mercedes 3.072s

10°FILA

19 Lando Norris McLaren/Renault 1.566s20 (PENALIZZATO)

20 Sebastian Vettel Ferrari SENZA TEMPO