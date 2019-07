Il giocatore del Real lascerà moglie e figli nel Regno Unito pur di approdare allo Jiangsu Suning, la cui offerta è irrinunciabile.

di Redazione Fox Sports - 28/07/2019 12:19 | aggiornato 28/07/2019 12:29

L'addio di Gareth Bale al Real Madrid ha fatto molto discutere, sia per i modi che per la decisione del giocatore gallese di non rimanere in Europa e volare nel campionato cinese fra le fila dello Jiangsu Suning.

Questa scelta però non è stata affatto facile come spiegato dalle pagine del Mirror: l'ex Tottenham infatti dovrà lasciare l'intera famiglia (la moglie Emma e i 3 figli) in Galles per i prossimi 3 anni che passerà in Oriente.

Bale ha preso questa decisione per garantire stabilità economica alla sua famiglia, che vivrà nella loro villa mentre il giocatore giocherà a Nanchino per uno stipendio di circa un milione di euro a settimana. Una scelta difficile ma un sacrificio fatto per dire di sì a un'offerta irrinunciabile come quella dello Jiangsu.