Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha espresso tutta la sua preoccupazione per gli stipendi pagati oggi, prendendo come esempio principale quello garantito dal Barcelona ad Antoine Griezmann, ultimo colpo di calciomercato dei catalani. Il dirigente dei bavaresi ha parlato al quotidiano tedesco Bild:

Ciò che mi preoccupa non sono solo le somme che vengono pagate per i trasferimenti, 100 o 120 milioni di euro non sono più così spettacolari. Sono molto più preoccupato per gli stipendi che vengono pagati, specialmente in Spagna, Inghilterra e Italia. La tendenza è verso il pagamento di stipendi netti. Dobbiamo stare attenti a non destabilizzare il nostro ordine salariale. Le dimensioni sono enormi.