28/07/2019

Dopo aver lasciato il Real Madrid lo scorso marzo al termine di un'esperienza non certo eccezionale, Santiago Solari è praticamente scomparso dalla scena mediatica fino allo scorso sabato. In quell'occasione è tornato di fronte ai media per commentare il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, terminato con l'umiliante risultato di 7-1 in favore dei Colchoneros. Oltre a parlare della partita nella veste di commentatore tecnico, l'argentino ha analizzato anche alcune delle notizie di calciomercato che riguardano i Blancos.

Tra questi, pure la possibilità di arrivare a Paul Pogba, grande obiettivo delle Merengues. Per Solari si tratterebbe di un'operazione di calciomercato molto positiva per il Real Madrid, anche se questa comporterebbe necessariamente degli effetti collaterali: