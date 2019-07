Nonostante i 22 milioni di euro all'anno per tre stagioni che sarebbero garantiti in Cina, la famiglia del gallese non vorrebbe trasferirsi in Asia.

di Redazione Fox Sports - 28/07/2019 15:38 | aggiornato 28/07/2019 15:48

Come riportato da Marca, il trasferimento di calciomercato che avrebbe dovuto portare Gareth Bale dal Real Madrid al club cinese del Jiangsu Suning ha subito un nuovo sviluppo. Questo l'ennesimo capitolo della telenovela, nonostante il contratto proposto al gallese, che lo avrebbe portato a guadagnare 22 milioni di euro netti all'anno per le prossime tre stagioni.

Bale avrebbe infatti chiesto del tempo per riflettere su questa proposta, dal momento che la famiglia del giocatore non è così entusiasta di trasferirsi in Asia e vorrebbe prima capire se non possa arrivare una nuova offerta allettante dall'Europa.

Con il mercato cinese che chiuderà il 31 luglio, a questo punto la frenata sembra compromettere quasi definitivamente l'operazione di calciomercato, che SkySports UK e la BBC, tanto per fare due esempi, danno già per fallita in modo totale. I due media inglesi hanno infatti dato come notizia dell'ultima ora la conclusione in modo negativo della trattativa tra i due club, con il Real Madrid che adesso dovrà trovare un nuovo acquirente per "liberarsi del gallese". Sia seguendo la versione spagnola, sia dando credito a quella inglese, in ogni caso si tratta di una brusca frenata.