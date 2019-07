Milan, è fatta per Duarte: al Flamengo andranno 11 milioni di euro

Il difensore non ha preso parte all'ultimo allenamento e approderà in Italia: pronto per lui un contratto di 5 anni.

Il Milan ha trovato il difensore che tanto stava cercando sul calciomercato: il club rossonero ha infatti chiuso per l'arrivo nel campionato italiano di Leo Duarte, giovane centrale brasiliano in forza al Flamengo. A darne la conferma è GloboEsporte che svela come il 23enne non abbia preso parte all'ultimo allenamento della sua squadra, ormai prossimo alla partenza. Decisivo il lavoro di mediazione di Serginho, ospitato pochi giorni fa a Casa Milan per un colloquio con l'ex compagno Maldini. Duarte approderà al Milan per una cifra complessiva di 11 milioni di euro (10 di parte fissa più uno di bonus) e con il Diavolo firmerà un contratto di 5 anni. Il suo arrivo in Italia è atteso nelle prossime ore, con Giampaolo che avrà finalmente il colpo di calciomercato in difesa che ha chiesto.