Se l'asta per il belga si protrarrà troppo a lungo, Marotta e Ausilio vireranno sull'uruguayano valutato 50 milioni dal PSG.

di Redazione Fox Sports - 28/07/2019 11:22 | aggiornato 28/07/2019 11:27

La trattativa per Lukaku sta diventando sempre più una telenovela di calciomercato e dopo l'inserimento della Juventus, l'Inter sta cominciando a pensare seriamente a un'alternativa. Il nome nuovo è quello di Edinson Cavani.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio sarebbero pronti a virare sull'uruguayano e l'asta per l'attaccante del Manchester United andasse troppo per le lunghe. L'attaccante del PSG accetterebbe la destinazione milanese anche per la presenza in rosa di due compagni di nazionale come Godin e Vecino.

Il cartellino di Cavani costerebbe circa 50 milioni di euro e lo scoglio maggiore da superare sarebbe quello dello stipendio (14 milioni a stagione). Se la punta decidesse di abbassare il proprio ingaggio, l'operazione di calciomercato potrebbe decollare in breve tempo dato il suo contratto in scadenza a giugno 2020.