I bianconeri sono vicini all'attaccante belga: se la Joya dira di sì allo scambio col Manchester United, l'affare può chiudersi.

28/07/2019

La Juventus balza in pole position per la corsa a Romelu Lukaku: l'affondo dei bianconeri per anticipare l'Inter sul centravanti belga sembra essere stato decisivo ma la buona riuscita dell'affare dipende da Paulo Dybala.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester United accetterebbe di buon grado lo scambio fra l'ex Everton e la Joya (addirittura con un conguaglio a favore dei campioni d'Italia) ma l'ultima parola sarà dell'argentino.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Dybala tornerà prima del previsto in ritiro per parlare con Maurizio Sarri e chiarire la sua intenzione di restare alla Juventus. Ma se il numero 10 capirà di non avere spazio nel progetto tecnico potrebbe acconsentire a una cessione e dar quindi il via al maxi scambio con Lukaku.