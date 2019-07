Colpo del Manchester United: in arrivo Bruno Fernandes per 62 milioni

Colpo del Manchester United: in arrivo Bruno Fernandes per 62 milioni

La richiesta della Juventus è quella di 40 milioni di euro per il cartellino Kean (tutta plusvalenza vista la sua provenienza dal settore giovanile) ma anche l'inserimento di una clausola di riacquisto per non perdere il controllo sul talento italiano. L'affare si potrebbe sbloccare a breve data la deadline della chiusura del calciomercato inglese dell'8 agosto sempre più vicina, coi Toffees che hanno appena fatto cassa vendendo Gueye al Paris Saint-Germain per quasi 30 milioni.

Il club inglese spinge per l'attaccante ma i bianconeri vogliono cederlo soltanto con un'opzione per il riacquisto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK