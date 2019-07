Il passaggio di Mats Hummels al Borussia Dortmund dal Bayern Monaco ha stupito molti quest'estate ma il difensore tedesco, dopo anni di successi in Baviera, è voluto tornare nella squadra che lo ha reso grande.

L'amministratore delegato dei bavaresi Rummenigge però ha voluto smentire alcune voci sull'accordo con i gialloneri per il trasferimento del centrale della nazionale teutonica. In particolare quello legato ai bonus.

Per Hummels non ci sono bonus legati alla vittoria in Bundesliga del Dortumund. Ho parlato con Hoeness e abbiamo rifiutato questa proposta, i bonus sono legati solo al percorso in Champions League del Borussia, se vincessero il campionato saremmo arrabbiati: non vogliamo soldi derivanti dalla nostra frustrazione.