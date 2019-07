Nei mesi scorsi si era parlato di possibili difficoltà per il rinnovo della Pulce col Barcellona (contratto attualmente in scadenza 2021) ma questi ostacoli sono stati superati. Prolungamento a parte però, il club catalano si sta già attrezzando per quando uno dei giocatori più forti di sempre deciderà di lasciare la maglia blaugrana.

Spero che Leo giochi con noi ancora per molti anni ma abbiamo il dovere di pensare a quando lascerà il calcio. Per questo stiamo portando a Barcellona così tanti giocatori nuovi.

Il calciomercato del Barcellona di questa estate è all'insegna del rinnovamento, con colpi come Griezmann e De Jong che rivoluzioneranno la rosa blaugrana. Questi acquisti e molti altri fanno parte di un preciso piano del presidente Bartomeu come spiegato ai microfoni di Reuters, legato al futuro di Messi.

