Le prime due giornate dei Campionati Italiani assoluti portano di nuovo sulla ribalta il velocista e l’ostacolista Luminosa Bogliolo.

28/07/2019

Marcell Jacobs ha illuminato la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Bressanone vincendo l’attesa finale dei 100 metri maschili in 10”10 con vento a favore di +1.7 m/s dopo aver vinto precedentemente la semifinale in 10”15.

L’allievo del campione del mondo indoor del salto triplo di Lisbona 2001 Paolo Camossi ha bissato il titolo conquistato lo scorso anno a Pescara. Il ventiquattrenne bresciano ha realizzato la sesta prestazione consecutiva al di sotto dei 10”15. Jacobs è attualmente terzo nelle liste europee dell’anno dopo i britannici Zharnel Hughes (9”95 a Londra) e Reece Prescod (9”97 a Shanghai).

Di recente Jacobs e Camossi hanno avviato una collaborazione tecnica con l’ex sprinter azzurro Stefano Tilli per migliorare la partenza. Luca Antonio Cassano si è aggiudicato il secondo posto in 10”42 precedendo di due centesimi di secondo il campione italiano indoor 2019 Luca Lai.

Pensavo di aver corso meglio la batteria. In finale non sono partito come volevo. Sono stato uno stupido. Ho sciupato un’occasione. Nel lanciato sono riuscito ad uscire, ma pensavo che stessi facendo una gara mediocre. Ho un po' mollato nel finale e alla fine è uscito un buon 10”10. Avrei potuto confermare il 10”03 di settimana scorsa a Padova. Ho avvertito un fastidio alla spalla e un muscolo pizzicare. Sono contento per la seconda maglia tricolore. La forma c’è, sono un po' deluso per il tempo. Mi confermo su buoni livelli e questa è la cosa positiva. So che faremo risultati importanti quando contano. L’obiettivo è abbattere il muro dei 10 secondi ai Mondiali di Doha. Speriamo che cada quando serve di più. Farlo ai Mondiali di Doha sarebbe un grande risultato. Il salto in lungo è in pausa perché alcuni acciacchi non mi hanno permesso di prepararlo al meglio, ma tornerò anche lì più forte che mai. Spero di poter sfidare presto Filippo Tortu. Sta prendendo il suo tempo per guarire dall’infortunio. Sono sicuro che tornerà ai suoi massimi livelli e non vedo l’ora di gareggiare contro di lui. Gli infortuni rendono più forti. Peccato che in Coppa Europa dovremo fare a meno di lui.

Bogliolo vince a Bressanone

La neo campionessa delle Universiadi Luminosa Bogliolo ha conquistato il secondo titolo italiano consecutivo sui 100 ostacoli fermando il cronometro per la quinta volta sotto i 13 secondi in questa stagione con 12”85 con vento regolare di +0.8 m/s (a nove centesimi dal record italiano detenuto da Veronica Borsi con 12”76 nel 2013). In precedenza l’ostacolista delle Fiamme Oro si era aggiudicata la semifinale in 13”26 con un forte vento contrario di -3.1 m/s. Giulia Pennella si è classificata seconda con 13”26 davanti ad Angelika Wegierska (13”47). La neo campionessa europea under 20 del salto in lungo Larissa Iapichino ha corso la batteria in 14”00 prima di classificarsi al quinto posto nella semifinale in 14”33 (è stata la prima esclusa dalla finale).

Non penso molto al record italiano. L’obiettivo principale é stabilizzarmi sotto i 13 secondi. Sta procedendo secondo i piani. Ai Mondiali di Doha voglio pensare a divertirmi e vedere dove riesco ad arrivare. Mi sono allenata di più. Ogni anno imparo sempre qualcosa di nuovo.

Quinto titolo italiano di Fofana sui 110 ostacoli

Hassane Fofana ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro dei Campionati Italiani per la quinta volta in carriera vincendo la finale dei 110 ostacoli in 13”71 con un forte vento contrario di -2.4 m/s. Peccato per l’assenza per problemi fisici di Lorenzo Perini e Paolo Dal Molin che non ha permesso a Fofana di avere uno stimolo agonistico necessario per migliorare il personale di 13”44 stabilito in questa stagione. Il campione italiano under 23 Chituru Ali si è imposto nella lotta per il secondo posto in 14”01 davanti a Ivan Mach di Palmstein (14”26).

Il vento ha dato un po' fastidio, ma non l’ho sentito più di tanto. Mi dispiace non aver potuto correre contro Dal Molin e Perini. Sono concentrato su Doha, dove spero di poter migliorare ancora il record personale. Trasferirmi a Formia per allenarmi con il mio allenatore Santiago Antunez ho stravolto la mia vita. Ora mi alleno con atleti di livello molto superiore al mio e questo mi stimola a migliorarmi.

Dosso vince il primo titolo italiano assoluto sui 100 metri

Zaynab Dosso ha conquistato il primo titolo italiano assoluto della sua carriera sui 100 metri femminili dopo il titolo italiano a livello under 23 a Rieti fermando il cronometro in 11”47. La giovane sprinter emiliana di origini africane ha preceduto la campionessa italiana in carica Johanelis Herrera (11”55) e Annalisa Spadotto Scott (11”74).

Non me l’aspettavo per niente. E’ davvero bello condividere questa vittoria con la mia allenatrice. Avevo voglia di riscattarmi dopo la delusione agli Europei Under 23.

Fabbri ancora oltre i 20 metri nel getto del peso

Il ventunenne fiorentino Leonardo Fabbri ha bissato il successo agli Assoluti Indoor dello scorso Febbraio vincendo anche all’aperto con l’ottima misura di 20.31m ottenuta al terzo tentativo. L’allievo di Paolo Dal Soglio ha vinto il duello con Sebastiano Bianchetti, secondo con 19.30m al sesto tentativo.

L’ex primatista italiano Matteo Galvan ha conquistato il decimo titolo italiano assoluto della sua carriera aggiudicandosi i 400 metri in 45”59 davanti al neo campione europeo under 20 Edoardo Scotti (46”40) e al bronzo degli Europei Under 23 Brayan Lopez (46”64). Galvan non vinceva il titolo italiano dal 2016, quando stabilì il record italiano con 45”12 sulla pista di Rieti dove si allena tutti i giorni.

Ho avuto tre infortuni muscolari da inizio stagione, ma ora sto bene.

Trevisan batte Chigbolu sui 400 metri femminili

L’italo-americana della Bracco Atletica Milano Giancarla Trevisan si è laureata campionessa italiana dei 400 metri in 52”61 superando Maria Benedicta Chigbolu (53”33 nel giorno del suo trentesimo compleanno) e le giovani Alice Mangione (53”58) e Rebecca Borga (53”67). Mangione e Borga si erano già messe in luce nelle batterie di Venerdi correndo rispettivamente in 53”45 (record personale) e in 53”58 (secondo miglior tempo in carriera).

Quarto titolo italiano di Randazzo nel salto in lungo

Filippo Randazzo ha messo a segno un buon 7.94m all’ultimo tentativo sotto la pioggia aggiudicandosi il quarto titolo italiano all’aperto nel salto in lungo maschile dopo i successi del 2015, 2017 e 2018

Marta Zenoni e Francesca Tommasi hanno dato vita ad un bel testa a testa sui 5000 metri femminili. Tommasi, campionessa italiana 2019 di corsa campestre, ha comandato per gran parte della gara fino ai 250 metri finali quando Zenoni ha piazzato l’allungo decisivo. La ventenne bergamasca ha vinto il secondo titolo italiano assoluto della sua carriera migliorando di 16 secondi il suo personale con 15’52”89 quattro anni dopo il successo agli Assoluti di Torino sugli 800 metri quando aveva 16 anni. Continua la grande stagione della portacolori dell’Atletica Bergamo Oriocenter che due settimane fa ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei Under 23 di Gavle sui 1500 metri. Tommasi si è classificata al secondo posto in 15’57”19 precedendo Valeria Roffino (16’17”73).

Sono contenta. Finalmente ho trovato una gara combattuta fino alla fine grazie a Francesca. Dopo il bronzo agli Europei Under 23 avevo un po' di amaro in bocca ma la vincitrice era più forte di me. Tanto di cappello.

Trost vince sulla pedana del titolo mondiale under 18

Alessia Trost ha portato a casa il quarto titolo italiano all’aperto della sua carriera con 1.86m al secondo tentativo sulla pedana dove conquistò il titolo mondiale under 18 battendo Maria Kuchina. La saltatrice friulana seguita a Bressanone da Marco Tamberi ha tentato senza successo tre prove a 1.90m. Erika Furlani ha superato 1.83m al primo tentativo prima di commettere tre errori alla quota di 1.86m.

Sesto successo tricolore di Fantini nel martello femminile

La figlia d’arte Sara Fantini si è aggiudicata il sesto titolo italiano della sua giovane carriera nel lancio del martello tra campionati estivi e invernali con la seconda migliore prestazione in carriera di 69.75m al terzo tentativo, con il quale è andata vicina alla fettuccia dei 70 metri già superata in questa stagione. Cecilia Desideri si è migliorata di due metri classificandosi seconda con 62.94m.

Prove multiple: Gerevini migliora cinque personali su sette gare nell’eptathlon

Sveva Gerevini ha vinto il terzo italiano assoluto dell’eptathlon con l’ottimo score di 5907 punti al termine di una due giorni strepitosa nella quale ha migliorato cinque record personali su sette gare. Federica Palumbo si è aggiudicata il secondo posto con 5597 punti davanti a Laura Oberto (5435 punti). Con questa prestazione Gerevini è entrata nella top ten di sempre in Italia con l’ottavo miglior punteggio di sempre.

La ventitreenne cremonese ha iniziato le sette fatiche migliorando il record personale sui 100 ostacoli da 14”17 a 13”88 (tempo eccellente che vale 997 punti. Successivamente la due volte campionessa italiana di Lana 2017 e Pescara 2018 si è migliorata nel salto in alto con 1.71m e nei 200 metri con un eccellente 23”87 e ha vinto il getto del peso con 11.50m. Nella seconda giornata la lombarda ha migliorato altri due record personali nel salto in lungo con 5.95m nonostante un vento contrario di -2.0 m/s e negli 800 metri con 2’14”83 e si è classificata seconda nel lancio del giavellotto con 41.36m alle spalle di Federica Palumbo (46.56m). Gerevini ha ricevuto i complimenti della campionessa altoatesina Gertrud Bacher (sesta ai Mondiali di Parigi nel 2003).

Gerevini si allena con Dario Dester (quinto agli ultimi Europei Under 20 nel decathlon a Boras settimana scorsa) sotto la guida del coach Pietro Frittoli.

È stata un’emozione indescrivibile. Non mi aspettavo di venire qui e realizzare questo punteggio. Pensavo di poter raggiungere il podio e di raggiungere 5700 punti. Ho corso i 100 ostacoli senza spingere. Gertrud Bacher mi ha abbracciato. Lei è un punto di riferimento importante. Lavoro tutti i giorni come tecnico di radiologia e nel tempo libero mi alleno. Alle elementari ero una bambina molto vivace e mi divertivo a correre nei corridoi della mia scuola. Ho iniziato a fare atletica in prima elementare nel mio paesino. Piano piano è diventata una cosa più seria.

Matterìo Taviani si è laureato campione italiano del decathlon migliorandosi di 300 punti con 7357 punti davanti a Michele Brini (7258 punti) e Stephen Asamoah (7197 punti). Per il secondo e il terzo classificato si tratta del record personale.

Tania Vicenzino bissa il successo della stagione indoor nel salto in lungo

Tania Vicenzino ha bissato il titolo italiano indoor del salto in lungo femminile dello scorso Febbraio vincendo anche all’aperto con la misura di 6.46m all’ultimo tentativo, che le ha permesso di superare di quattro centimetri Laura Strati.

Giovani sulla ribalta sugli 800 metri

La giovane romana Eloisa Coiro si è aggiudicata a sorpresa il primo nazionale assoluto della sua carriera sugli 800 metri femminili in 2’05”83 superando con una volata strepitosa la figlia d’arte marchigiana Eleonora Vandi (2’05”97). Una settimana fa Coiro è stata splendida protagonista con il quarto posto agli Europei Under 20 di Boras. Joyce Mattagliano si è classificata al terzo posto in 2’06”07.

Il tre volte campione italiano indoor Simone Barontini si è guadagnato il posto nella squadra azzurra della Coppa Europa di Bydgoszcz degli 800 metri grazie al successo nella finale degli 800 metri maschili in 1’47”89 davanti a Enrico Riccobon (1’48”44) e a Giordano Benedetti (1’48”86). Entrambi i vincitori degli 800 metri appartengono al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre.

Marouan Razine ha confermato il titolo italiano dei 5000 metri in 14’05”09 precedendo Lorenzo Dini (14’05”81) e Pietro Riva (14’06”44). Il veneto Mauro Fraresso ha vinto il sesto titolo italiano nel giavellotto tra campionati nazionali invernali ed estivi con la misura di 75.54m. Roberto Orlando ha vinto la medaglia d’argento stabilendo la seconda migliore misura della sua carriera con 74.48m precedendo Roberto Bertolini (73.04m).

Il lungo Sabato di Bressanone si è concluso con le staffette 4x100 che hanno visto i successi dell’Atletica Brescia 1950 Ispa Group in campo femminile (Chiara Melon, Gaia Pedreschi, Alessia Niotta, Johanelis Herrera Abreu) in 45”63 e dell’Athletic Club 96 Alperia Bolzano (Jaques Riparelli, Antonio Infantino, Alessandro Monte e Kevin Giacomelli) in 40”92 dopo le squalifiche dell’Atletica Riccardi Milano e della Sef Bologna Emilsider Bologna. Brescia e Bolzano sono i club che hanno vinto il titolo italiano di società a Firenze lo scorso Giugno.

Stefania Strumillo si è aggiudicata il lancio del disco femminile con 57.33m davanti a Giada Andreutti (55.33m) in una gara condizionata dal maltempo. La neo campionessa delle Universiadi Daisy Osakue non è andata oltre il quinto posto con 48.92m.

Durante una speciale premiazione per ricordare il decennale dei Mondiali under 18 di Bressanone sono stati consegnati a sette atleti (Alessia Trost, Giovanni Galbieri, Davide Re, Anna Bongiorni, Michele Tricca, Francesca Massobrio e Ivan Mach di Palmstein) lo stesso pettorale che indossarono durante la rassegna iridata disputata nella cittadina altoatesina nel 2009.