Presentarsi nel modo giusto è diventato un compito importante per i calciatori che approdano in una nuova squadra e di sicuro la conferenza stampa di presentazione di Filipe Luis al Flamengo ha divertito chiunque abbia assistito.

L'ormai ex terzino dell'Atletico Madrid è approdato in Brasile e nel giorno in cui ha parlato per la prima volta da giocatore rossonero, c'è stato un curioso siparietto che ha divertito i presenti in sala stampa.

Remember Filipe Luis? Flamengo signed him last week and he was being presented to the media yesterday. A journalist played a video on his phone and just listen to the noise in the background then look at those reactions. Brilliant 😂😂 pic.twitter.com/Jrk5vPCQT0