Numero dello Squalo che va via in fuga: successo per onorare la Grand Boucle. Dietro crolla solo Alaphilippe, Egan Bernal sul velluto.

di Francesco Maria Bizzarri - 27/07/2019 16:39 | aggiornato 27/07/2019 16:47

Esultiamo tutti insieme, ma non per una vittoria di tappa, a quello siamo abituati. Esultiamo perché Vincenzo Nibali è un corridore esemplare: grinta, orgoglio, classe, sofferenza. Lo Squalo trionfa nell’ultima tappa di montagna sulle Alpi. Ci ha provato spesso in questa terza settimana, oggi finalmente le braccia al cielo. Fine dei giochi: Egan Bernal arriva in maglia gialla, è lui il vincitore del Tour de France 2019.

E pazienza se la tappa sia stata accorciata: bella la vittoria di Nibali, perché tutti, compresi gli uomini di classifica, erano alla fine delle forze. Basta guardare Alaphilippe, che fino a ieri portava la cassa gialla sulle spalle, poi è naufragato definitivamente oggi.

Festa per Bernal domani a Parigi, il 22enne colombiano è un fenomeno, questo trionfo alla Grand Boucle è la conferma. Sul podio Thomas a 1’11'' e Kruijswijk 1’31’’.

Tour de France, vince Bernal: sua la maglia gialla

Tour de France, ultima tappa mutilata

Appena 59 chilometri da Albertville a Val Thorens. Il Tour de France chiude con il maltempo e poca strada. Dai tre GPM previsti, il menù di giornata offre solo la salita finale, lunghissima: 33,4 km al 5,5%. Si arriva a quota 2.365, con Bernal che ha tutte le possibilità di mantenere la maglia gialla conquistata ieri e trionfare domani a Parigi.

In fuga c’è ancora Nibali, con il cuore Lo Squalo ha voglia di lasciare il segno. Con lui Gallopin, Woods (EF), Zakarin, Perichon e Fraile. Dietro però i big vogliono vincere la tappa e lottare per il podio. Sono gli ultimi chilometri per fare la differenza. Ai -14 i fuggitivi hanno 1’08’’.

Alaphillppe molla, dietro è bagarre

Dicevamo del podio: Alaphilippe non tiene, è arrivato alla fine. Addio sogni di gloria per il francese, che fino a ieri era il leader del Tour. Anche Bardet, detentore della maglia a pois, non ce la fa. E davanti Vincenzo Nibali allunga in solitaria ai -12km. Sono quelli più duri.

⏱️ @vincenzonibali increases his lead: 1'05" with 9KM to go.

⏱️ Vincenzo Nibali augmente son avance à neuf kilomètres de l'arrivée : 1'05".#TDF2019 pic.twitter.com/KxyFajwcI9 — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

Lo Squalo va e finisce con il sorriso: quinto successo al Tour de France e non delude nemmeno questa volta. L'ultima carta se la gioca bene, dietro non lo prendono più. Bernal e Thomas arrivano insieme abbracciati: la Colombia fa festa, l'Italia anche per lui (adottato qui) e per Vincenzo. Domani passerella finale.