Genio e sregolatezza: due parole che sembrano coniate apposta per il talento di Acton. Una carriera breve e fulminante, il vero prototipo di rockstar del mondo del pallone.

di Ubaldo Argenio - 27/07/2019 03:27 | aggiornato 27/07/2019 13:28

Il Dio del pallone è spesso misericordioso, elargisce talento chiedendo in cambio solo un paio di dita al cielo, godendo nel vedere giovani dai piedi d’oro salvarsi dalla miseria. Ma forse per sfortuna, forse per disattenzione, questo dio a volte lascia indietro qualcuno.

Qualcuno forse neanche troppo interessato, a cui non piace venga detto cosa fare e come farlo, che invece tutto da solo vuole costruire quello che con la stessa identica passione poi ama distruggere. Questa, forse, era la più grande abilità di Robin Friday, 'il più grande calciatore che non avete mai visto'.

Questa etichetta, titolo di un libro che racconta la sua vita (scritto da Paolo Hewitt e Paul McGuigan, non il regista di Slevin ma l’omonimo ex-bassista degli Oasis, rinomato per la sua enciclopedica conoscenza di calcio e cricket), esprime più che una storia un sentimento. Solo chi ha visto giocare Robin Friday può capire che enorme talento il calcio abbia perso.

Robin Friday, un ragazzo predestinato

Nato il 27 luglio 1952, cresce ad Acton, sobborgo popolare nel quadrante ovest di Londra. Il timido Robin e suo fratello gemello Tony sono costantemente a contatto con il mondo del calcio: a due anni mettono per la prima volta piede in uno stadio per una partita del Brentford, squadra nella quale aveva militato anche il nonno materno. Il padre, appena terminato il turno di lavoro, li accompagnava ogni pomeriggio a giocare al parco del quartiere, intuendo da subito le potenzialità del piccolo Robin.

A cinque anni Robin poteva palleggiare con un’arancia, tenerla in equilibrio sul collo e poi farla rotolare dolcemente giù. Era già un abile giocoliere

Tony proseguiva brillantemente i suoi studi dal primo banco della classe, Robin lasciava costantemente vuoto il suo posto in fondo all’aula. La scuola non gli piaceva, e a dodici anni già si distingueva nelle partite locali, giocando anche contro gli adulti. Amava Janis Joplin e gli artisti della Stax Records, iniziò a frequentare le dance hall e i pub. A quattordici anni era già stato cacciato dalle squadre primavera di Crystal Palace e Queens Park Rangers a causa della sua pressoché inesistente disciplina calcistica e del suo categorico rifiuto dell'autorità.

I giocatori del Tottenham festeggiano la vittoria in FA Cup (1967)

In giro già si mormorava il nome di quell’attaccante ingestibile, ma talmente forte da ricevere un’altra proposta, questa volta dal Chelsea. Il 20 maggio 1967 Robin sedeva sulla panchina di Wembley, convocato a neanche sedici anni per la finale di FA Cup contro il Tottenham di uno dei suoi idoli, Jimmy Greaves. Ci restò per tutti i novanta minuti, e quella finale di FA Cup persa è rimasta forse la distanza minima tra Robin Friday e il calcio che conta. Ancora una volta venne cacciato, troppo indisciplinato sia in campo che fuori.

Una gioventù fatta di eccessi

Abbandonata la scuola, iniziò a lavorare come imbianchino, a bere come un cinquantenne deluso distrutto dalla vita e a fare uso di droghe come una rockstar. Di lì a poco arrivò il primo arresto, per il furto di un’autoradio, ma venne subito rilasciato a causa di problemi di salute legati all’asma di cui soffriva. Nel giro di pochi mesi venne nuovamente arrestato, ricevendo una condanna a quattordici mesi da scontare nel riformatorio giudiziario di Feltham.

Qui la sua vita prese una piega inaspettata. Mentre il naturale sviluppo fisico proseguiva nella sua corsa, rendendolo più forte e atletico, Robin cominciava a giocare con la squadra di calcio del riformatorio, divenendone la stella e ricevendo la possibilità di allenarsi e giocare con la primavera del Reading, all’epoca in Third Division.

Uscito dal riformatorio Robin, inguaribile donnaiolo, a soli diciassette anni sposò Maxine Doughan e diventò padre della piccola Nicole. L’unione con Maxine, ragazza dalla pelle nera, venne fortemente contrastata da entrambe le famiglie. La coppia subì anche un'aggressione per le strade del quartiere. In aggiunta alla già complicata situazione, Robin sembrava non avere ben chiaro il significato della parola “matrimonio”, continuando senza sosta ad ubriacarsi, narcotizzarsi e circondarsi di donne.

La paga da imbianchino non bastava per mantenere questo stile di vita, così all’inizio del '71 accettò la proposta di un amico, giocatore per i semi-professionisti del Walthamstow Avenue, e dopo un solo allenamento firmò un contratto da 10 sterline a settimana. Tra la fine della stagione e l’inizio della successiva l’attaccante trovò regolarità e gol, fino alla doppietta contro l’Hayes nel dicembre dello stesso anno. Colpiti dal talento di quel giovanissimo capellone, i dirigenti della squadra appena sconfitta gli proposero un contratto con la paga triplicata.

Robin firmò senza indugi, ma pochi mesi dopo la sua carriera sembrò ricevere l’ennesimo, fatale colpo. Mentre lavorava su un’impalcatura, la fune di sicurezza rimase impigliata e, nel tentativo di liberarsi, Robin ruppe l’imbracatura e cadde dal tetto, finendo il suo volo contro un palo che gli perforò una natica e lo stomaco, fermandosi a pochi millimetri da un polmone. Dopo una complicata operazione chirurgica e quattro mesi di stop, tornò a calcare i campi della periferia londinese, quando però il club era già stanco delle sue intemperanze.

Leggenda narra che al suo rientro, nella partita contro il Dagenham&Redbridge, l’Hayes abbia iniziato in dieci contro undici. Motivo? Nessuno riusciva a trovare Robin. Dopo averlo cercato in lungo e in largo, lo videro ubriaco fradicio in un pub vicino al campo, intento a portare avanti una furiosa conversazione con un posacenere. Gettato in campo di peso iniziò a vagare, visibilmente confuso, tra lo scherno degli avversari e il disinteresse dei compagni di squadra.

Quando la partita stava per concludersi con un pareggio, la palla rotolò casualmente nei pressi del barcollante attaccante, che tirò di prima e segnò il gol vittoria. I compagni volevano abbracciarlo, ma nella testa di Robin l’unica cosa da fare era correre verso la panchina e gridare in faccia al suo allenatore di non permettersi mai più di portarlo via da un pub. Difficile avere a che fare con un talento simile.

Una nuova scommessa

Ma ecco, nel dicembre del 1972, un nuovo tassello. Nonostante la sconfitta contro il Reading nel doppio turno di FA Cup, il manager dei Royals, Charlie Hurley, decise di far seguire quel giovane dall’incredibile talento, ma i pareri degli osservatori sulla sua vita sregolata lo fecero desistere.

Dopo un altro un anno passato a segnare a raffica tra Hayes e Enfield, e l’interesse di squadre professionistiche come il Watford, Hurley decise di seguire il suo istinto e fece ingaggiare Robin nel gennaio del 1974, con un contratto da amatore a 750 sterline a settimana. Robin si allenava part-time, continuando col suo lavoro da imbianchino. Dopo 46 gol in 67 presenze, guarnite da sette espulsioni, non si considerava ancora un calciatore. David Downs, storico del Reading, ricorda:

Nella sua prima sessione di allenamento stavamo giocando una partita sei contro sei. Robin andava in giro per il campo cercando di colpire il maggior numero possibile di giocatori della prima squadra. Dopo averne messi due o tre fuori uso, Hurley dovette richiamarlo.

Dopo sole tre partite tra le riserve, Friday esordì nella partita di campionato contro il Northampton Town, finita con un pareggio 3 a 3. Il Reading Evening Post definì la sua prestazione “oustanding”, eccezionale. Il Reading aveva vinto solo due delle ultime quattordici partite di Fourth Division e l’attacco era a dir poco sterile. Nel match successivo, Friday segnò il suo primo gol nella partita persa 2 a 1 contro il Barnsley. La prestazione fu brillante, tanto da convincere i dirigenti a fargli firmare un contratto da professionista. Da quel momento Robin divenne un trascinatore, segnando con regolarità e con incredibile versatilità.

Era la stella della squadra, l’incubo degli avversari e la gioia dei giornalisti. La sua tecnica faceva impazzire tutti, sugli spalti e in campo, e la sua tempra non era da meno. Molti avversari lo rispettavano perché giocava senza parastinchi, molti lo colpivano duro per evitare di essere umiliati: Robin si rialzava, dolorante e claudicante, prendeva palla, puntava l’uomo che lo aveva atterrato e, prontamente, lo umiliava. Anche i suoi gol mandavano in delirio il pubblico. Sempre l’Evening Post riporta la cronaca di un suo gol di esterno destro dal vertice alto dell’area, un colpo che diversi anni dopo avrebbe preso il nome di “trivela”.

La squadra è stata trasformata da Robin Friday, che ha segnato 16 gol in cinque partite. Il momento clou di questo gioioso pomeriggio è stato un gol di esterno che valeva per chiunque il prezzo del biglietto.

Nonostante il suo incredibile apporto, i compagni di squadra non lo tolleravano. Robin veniva spesso cacciato dai pub dopo aver scolato intere bottiglie di Colt 45, e in dieci diverse occasioni la dirigenza del club lo sanzionò. Una sera, con tutti i pub chiusi, Friday si presentò con un amico in un night club, vestendo solo un impermeabile e un paio di scarponi chiodati. Salì su un tavolo e si tolse l’impermeabile, rivelando agli astanti le sue nudità ciondolanti mentre ballava vestito solo dei suoi stivali. Sempre a Friday è attribuita l’invenzione dell’imitazione dell’elefante. Tasche dei pantaloni rivoltate all’esterno, zip aperta e 'proboscide' in bella mostra.

L’unico che disperatamente non mollava la presa era mister Hurley, a quanto pare la sola persona alla quale l’attaccante desse ascolto. Lo convinse a non bere per 48 ore prima di ogni match, e Friday si sforzava di non deluderlo, anche se sembra che per sopperire all’assenza di alcool a volte si imbottisse di LSD.

Il primo anno da professionista

L’inizio della stagione successiva fu tragicomico. Friday si sottopose a un’operazione per farsi rimuovere i tatuaggi dalle dita della mano, poi si unì a una comune hippie in Cornovaglia e si presentò in ritiro con un mese di ritardo, senza un solo giorno di allenamento. Risultando sempre il migliore tra tutti i suoi compagni.

Sheffield e Arsenal iniziarono a seguirlo con interesse, tanto che l’allenatore dei Gunners in persona, Bertie Mee, andava in tribuna per seguire le prestazioni del giovane di Acton. Ma nonostante segnasse e facesse segnare a raffica, Friday veniva espulso con impressionante regolarità. Perfino l’Evening Post iniziò a criticarlo, definendo i suoi eccessi stupidi e inutili. Uno dei suoi compagni di squadra, John Murray, disse di lui:

Alcune delle cose che faceva erano divertenti ma il più delle volte, semplicemente, era pazzo.

Pensava forse alla volta che Robin si presentò in albergo con un cigno al guinzaglio, o a quando rubò una lapide da un cimitero per piazzarla alle spalle del presidente della squadra, addormentato sul divano del suo ufficio. In quella stagione, nonostante varie defezioni dovute a infortuni, squalifiche e problemi respiratori, il Reading sfiorò la promozione e Friday si rivelò miglior marcatore stagionale con venti centri totali e venne scelto come miglior giocatore del campionato. Memorabile l’esultanza dopo un gol segnato al Rochdale, quando corse dietro la rete e baciò un poliziotto.

Quel poliziotto era freddo e stanco, l’unico a non sorridere, così ho deciso di tirarlo un po’ su di morale. Dopo però me ne sono pentito. Io detesto i poliziotti.

Robin #Friday segna e bacia un poliziotto a bordo campo 'Era così triste' dirà poi.. pic.twitter.com/T2Y81pDUK4 — Dio è del Boca (@diotifaboca) March 18, 2014

La stagione successiva iniziò così bene per Friday che diverse squadre presentarono offerte per il suo cartellino. L’Evening Post scrisse che se il Reading avesse l’avesse perso, l’intera squadra, terza in campionato, sarebbe collassata di lì a poco. A marzo Robin aveva già segnato venti gol e, durante un match contro il Tranmere Rovers, arbitrata dall’internazionale Clive Thomas, segnò in rovesciata da quasi trenta metri. L’arbitro a fine partita andò da lui per complimentarsi, definendo il gol come il più bello visto nella sua carriera per potenza, precisione e tecnica. La risposta di Robin non poteva essere diversa:

Davvero? Allora dovresti venire a vedermi più spesso, segno gol così ogni settimana.

A fine campionato il Reading centrò una storica promozione in Third Division e Friday si confermò miglior marcatore e miglior giocatore della stagione. Ciononostante una parte della squadra contestò la dirigenza, rea di non aver mantenuto le promesse relative ai premi per la promozione. Lo stesso Robin, deluso dalle scarse ambizioni, concluse la battaglia per il rinnovo del contratto dopo mesi di trattative.

L’inizio del declino

Dopo aver divorziato da Maxine, Robin si ripresentò all’altare con la sua nuova fiamma, Liza Deimel. Le televisioni locali ripresero l’evento, soffermandosi sull’eccentrico vestito dello sposo e sulla canna girata e fumata sul sagrato prima della funzione. Gli ospiti si ubriacarono, scoppiarono delle risse e alcuni andarono via dopo aver rubato parte dei regali di nozze, tra i quali uno spropositato quantitativo di marijuana.

L’inizio della nuova stagione fu pessimo. Robin si presentò in condizioni precarie e impiegò molto tempo per recuperare una condizione atletica decente. Charlie Hurley ricorda:

Quando abbiamo centrato la promozione Robin deve aver perso la testa. Credo abbia festeggiato per tutta l’estate.

Hurley tentò di stringere le briglie di Friday, limitandone gli eccessi dentro e fuori dal campo. Di tutta risposta, l’attaccante iniziò a saltare gli allenamenti, creando un forte malumore nello spogliatoio. La società gettò la spugna e lo mise in vendita ma, nonostante l’interesse di club di primo rilievo, nessuno osava avanzare offerte, intimoriti dai comportamenti del giocatore.

Il Reading chiedeva 50mila sterline per il cartellino, ma dopo che Friday venne sostituito nella partita contro il Mansfield Town e per ripicca defecò nella vasca da bagno dello spogliatoio ospite, il presidente del club accettò le 28mila sterline del Cardiff, squadra di Second Division. Prima ancora di arrivare nella cittadina gallese, Friday venne arrestato perché sul treno si spacciava per controllore e rubava i biglietti ai passeggeri.

Charlie Hurley (al centro) siede sulla panchina del Reading

Nella sua prima partita al Cardiff, ancora in hangover dal giorno precedente, Robin si divincolò per tutta la partita dalla marcatura della leggenda Bobby Moore, segnando due gol e strizzandogli i testicoli. L’allenatore dei gallesi, Jimmy Andrews, telefonò entusiasta ammister Hurley, il quale laconicamente rispose “l’hai avuto per quattro giorni, ne riparleremo tra quattro mesi”. Divenne presto chiaro che Andrews non era capace di gestirlo.

Robin iniziò a saltare regolarmente gli allenamenti, presentandosi solo per le partite (e neanche per tutte). Lo stesso giocatore, in preda alla disperazione, telefonò al suo ex allenatore chiedendo di riprenderlo al Reading, convinto che Hurley fosse l’unico in grado di fargli mettere la testa a posto. Purtroppo però, la sua ex squadra non aveva i soldi per ricomprarlo.

Bobby Moore solleva la coppa Rimet del 1966

Di quella stagione resta un ricordo indelebile: 16 aprile 1977, il Cardiff in lotta per la salvezza è ospite del Luton quinto in classifica. Dopo un duro scontro di gioco con il portiere avversario, Milija Aleksic, Friday gli tese la mano. L’estremo difensore rifiutò le scuse, alla ripresa del gioco Robin rubò palla al difensore, scartò Aleksic, depositò la palla in rete e andò via mostrando le dita a V al portiere, equivalente britannico del nostro dito medio. La foto di quel momento è rimasta nella storia, ed è stata anche usata come copertina per l’album The Man Don’t Give a Fuck dei Super Furry Animals.

Robin Friday, il sesto Beatle, il più grande calciatore che non avete mai visto... pic.twitter.com/Odb2rqLfQe — Andrea Poma (@andpom147) September 3, 2016

Nella stagione 1977-78 Friday si presentò ad ottobre, con due mesi di ritardo e 13 kg in meno a causa di un’infezione mai chiarita. Ritornò in campo il 29 ottobre 1977 nel match contro il Brighton & Hove Albion. Frustrato dalla tenace e asfissiante marcatura di Mark Lawrenson, appena il difensore entrò in scivolata Robin si scansò e lo calciò in piena faccia. Cartellino rosso. Friday silenziosamente rientrò negli spogliatoi, tra lo stupore generale. Solo dopo si accorsero che era andato a defecare nel borsone del difensore. Il Cardiff perse 4 a 0, Robin prese tre giornate di squalifica e venne messo sul mercato.

Il ritiro dalle scene

Dopo essere diventato per la seconda volta padre, Friday divorziò da Liza. Dichiarò di averne abbastanza delle persone che gli dicevano continuamente cosa fare, entrò nell’ufficio del presidente annunciando il suo ritiro. Prontamente il suo contratto venne rescisso. La sua ultima presenza è datata 10 dicembre 1977, nell’incontro perso 6 a 3 contro il Bolton. Robin Friday aveva venticinque anni, e decise di tornare a Londra a fare l’imbianchino.

Non molto tempo dopo una petizione con oltre tremila firmatari dei tifosi del Reading convinse il nuovo allenatore Maurice Evans a bussare alla porta di Friday. Gli disse che, se si fosse tranquillizzato, nel giro di tre anni sarebbe arrivato in nazionale. L’ormai ex giocatore chiese al suo interlocutore l’età. Il mister rispose, ma è la successiva frase di Robin che è diventata storia:

Ho la metà dei tuoi anni e ho vissuto il doppio di quello che hai vissuto tu

Niente da fare. Nell’autunno 1978 Robin partecipò a qualche allenamento con il Brentford, si rimise in forma e improvvisamente cambiò idea, abbandonando definitivamente il campo. Si sposò per la terza volta nel 1980 e divorziò tre anni dopo. Venne arrestato per essersi camuffato da agente di polizia per rubare della droga a un gruppo di spacciatori. Andò a vivere con i genitori, poi si trasferì in una casa popolare, sempre ad Acton, nella quale lo troveranno morto il 22 dicembre 1990, stroncato da un’overdose di eroina o da un infarto, a 38 anni.

Robin Friday nell’immaginario collettivo

Per molti anni Robin Friday è stato definito “il vero George Best”, lasciando un’impronta indelebile nel calcio inglese, sia come giocatore che come personaggio. È stato votato All-time Cult Hero in più di un’occasione, sia dai tifosi del Reading che da quelli del Cardiff, unico calciatore a primeggiare in questa speciale classifica per ben due squadre. Allo stesso modo, il suo nome svetta nelle classifiche dei ragazzacci del pallone e dei talenti sprecati.

Nella memoria dei tifosi resta però indelebile il ricordo della tenacia che metteva in campo, della tecnica cristallina e innata che mostrava con sfrontatezza in ogni stadio, e della sua testa calda, troppo calda per accettare chiunque gli dicesse cosa fare e come farlo, anche se per il suo bene.

Una testa troppo calda per accettare di essere figlio di un Dio minore.