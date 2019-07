Il capitano del Real Madrid commenta la clamorosa sconfitta nel derby estivo: "Fa male ma non sono preoccupato".

27/07/2019

Sarà stata anche solo un'amichevole estiva, ma la scoppola presa dal Real Madrid nel derby statunitense contro l'Atletico (la squadra di Simeone ha distrutto gli avversari con un clamoroso 7-3) fa molto rumore.

Ne ha parlato dopo il fischio finale anche il capitano dei Blancos, Sergio Ramos. Secondo il difensore centrale non c'è da preoccuparsi per questa sconfitta anche per la differenza di impegno messa in campo dalle due squadre.

Fa sicuramente male ma non sono preoccupato per la nostra stagione. Noi abbiamo giocato come se fosse un'amichevole, loro come se fosse una finale...

Parole abbastanza chiare quelle di Ramos, che non vuole assolutamente ripetere un'annata negativa come quella passata. Certo che aprirla con una sconfitta così pesante con i Colchoneros non fa ben sperare i tifosi del Real Madrid.