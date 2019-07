Folle stracittadina nel New Jersey: Diego Costa fa 4 gol ma viene espulso dopo lo screzio con Carvajal, Blancos asfaltati.

di Redazione Fox Sports - 27/07/2019 08:08 | aggiornato 27/07/2019 08:13

Un derby fra Atletico Madrid e Real Madrid non sarà mai una partita come le altre anche in amichevole ma quello che è andato in scena al MetLife Stadium nel New Jersey forse sorprende anche i tifosi spagnoli più accaniti.

La partita fra Colchoneros e Blancos si è chiusa infatti con un clamoroso 7-3 per la squadra allenata da Simeone che ha distrutto gli eterni rivali trascinata da un travolgente Diego Costa autore di ben 4 reti.

⭐| Partita storica quella andata in scena al Met Life Stadium in New Jersey! L'@Atleti si impone sui rivali del @realmadrid per 7 reti a 3! In particolare si è distinto #DiegoCosta con 4 reti all'attivo! 🔥

La punta della Nazionale spagnola poi si è fatta espellere per una rissa con Carvajal mentre gli altri gol sono stati messi a segno da Correa, Joao Felix e Vitolo. Le marcature di Nacho, Benzema e Hernandez non cancellano l'umiliazione per il Real Madrid che (seppur in amichevole) parte con una sconfitta contro l'Atletico Madrid come l'anno scorso in Supercoppa.