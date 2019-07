Nuoto, scandalo doping per Sun Yang: squalifica a vita per il cinese?

Nuoto, scandalo doping per Sun Yang: squalifica a vita per il cinese?

Una vittoria fantastica anche perché arrivata senza i favori del pronostico ma che certificano l'Italia come la squadra più vincente della storia dei Mondiali: quarto titolo per gli Azzurri che staccano la mitica Ungheria ferma a 3 ed entrano nella leggenda della pallanuoto.

Straordinaria impresa della Nazionale italiana di Pallanuoto che conquista il titolo ai Mondiali in Sud Corea battendo in finale la Spagna al termine di una partita dominata e terminata col risultato di 10-5.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK