Il nuovo corso del club rosanero potrebbe ripartire dal boemo, considerato il profilo ideale per il ruolo in dirigenza.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/07/2019 13:11 | aggiornato 27/07/2019 13:16

Il nuovo Palermo incomincia a prendere forma: la società siciliana, tristemente esclusa dalla Serie B dopo la mancata iscrizione al campionato, sta pensando a come ripartire e il nome nuovo è quello di Zdeněk Zeman.

L'ex allenatore di Pescara, Roma e Lazio però non sarebbe preso in considerazione per la panchina rosanero (che al momento è contesa da Bucaro e Di Gaetano) ma per un inedito ruolo dirigenziale.

Secondo il Corriere dello Sport il nuovo presidente Mirri e il nuovo amministratore delegato Sagramolac hanno individuato Zeman come profilo ideale per il ruolo in cui potrebbe portare tutta la sua competenza in maniera calcistica. Il boemo gradirebbe l'offerta e sarebbe pronto a tornare nel calcio dopo l'addio al Pescara nel marzo 2018.