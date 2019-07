Ora i britannici hanno dei problemi finanziari con un forte debito da risanare e i soldi per le magliette non ci sono. Per questo la parlamentare Lilian Greenwood ha chiesto aiuto ai bianconeri di Torino per "ricambiare il favore", proposta accolta da Andrea Agnelli.

