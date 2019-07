Il rematch da sogno tra The Eagle e Notorius è un'ipotesi più che concreta: a confermarlo lo stesso Dana White, presidente UFC

di Massimiliano Rincione - 27/07/2019 18:59 | aggiornato 27/07/2019 19:04

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor 2? Assolutamente possibile. In una delle divisioni di peso più emozionanti e adrenaliniche della storia UFC - e delle MMA in generale - come quella delle 155 libbre attuali, d'altronde, ogni scenario potrebbe praticamente palesare un possibile Match of the Year. E, diciamocelo, l'idea di rimettere in piedi un match tra The Eagle e Notorius solletica non poco le fantasie dei vertici della promotion più importante al mondo nel settore delle MMA, che dopo UFC 242 - qualora Khabib vincesse contro Poirier, ovviamente - potrebbe anche gettare le basi per il rematch mediaticamente più atteso del decennio.

Certo, magari in barba alla meritocrazia, ma alzi la mano chi non vorrebbe davvero vedere questi due grandissimi atleti scontrarsi nuovamente. Da un lato, d'altronde, i fan di Khabib Nurmagomedov non vedrebbero assolutamente di cattivo occhio un'altra lezione di grappling inflitta al rappresentante dell'SBG Ireland dopo UFC 229. Dall'altra parte della barricata, invece, i supporter di Notorius non si dispiacerebbero affatto - per utilizzare un eufemismo - di veder concretizzare la chance di vendicare l'affronto dello scorso 6 ottobre, con tanto di rissa seguita al termine del primo incontro.

Ciò nonostante, ci sono comunque tutta una serie di match-up alternativi a Khabib vs McGregor 2, con la divisione pesi leggeri che - come sottolineato dallo stesso Dana White al The Rich Eisen Show - resta comunque in fermento.

Parliamo di una divisione davvero interessante, perché hai tutti i vari Tony Ferguson, Conor McGregor, Donald Cerrone e Justin Gaehtje in ballo. GSP vs Khabib? St-Pierre è ritirato, e quando lo ha fatto ha fondamentalmente detto che non avrebbe affrontato Khabib. Nurmagomedov vs McGregor 2? Sarebbe un gran match e quindi sì, è assolutamente possibile. Credo che McGregor tornerà in azione agli inizi del prossimo anno, quindi tutti questi ragazzi potrebbero guardare il match di UFC 242 e vedere cosa accadrà. Conor? Se lo guardi ti rendi conto di come sia in forma: si sta allenando in attesa di capire come si evolveranno le cose.

Basandoci dunque sulle parole di Dana White, e sul fatto che l'ultimo PPV dell'anno sarà con tutta probabilità UFC 246, che deve ancora essere annunciato ma che potrebbe tenersi, come di consueto, a Las Vegas prima del Capodanno, è possibile auspicare un rematch tra McGregor e Khabib o comunque una nuova difesa titolata a partire da UFC 247. Difficile, tuttavia, pensare che già a gennaio si possa assistere ad un incontro del genere, per cui appare decisamente più probabile un'ipotesi che porti ad un main event qualunque per le card da UFC 248 in poi.