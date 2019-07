Simone Inzaghi ha preso la parola in conferenza stampa in chiusura di ritiro: "Milinkovic? Se arrivano offerte importanti, la società deve valutarle".

di MarcoValerio Bava - 27/07/2019 18:04 | aggiornato 27/07/2019 18:48

La Lazio riparte da zero. Questo è il messaggio che Simone Inzaghi manda in conferenza stampa al termine del ritiro di Auronzo di Cadore. La Coppa Italia alzata all'Olimpico nella notte del 15 maggio scorso resta un ricordo indelebile, ma è vero anche il campionato biancoceleste non è stato memorabile. Anzi. L'obiettivo è cancellare l'ottavo posto e dare un nuovo assalto alla Champions. Quello è il sogno di tutti.

Un sogno cominciato a coltivare sotto le Tre Cime di Lavaredo, quindici giorni in cui il gruppo guidato da Inzaghi ha dato risposte confortanti, anzi importanti. Il tecnico non si nasconde, ammette che non aveva mai visto uno spirito e una coesione del genere nei precedenti ritiri.

Non si nasconde Simone nemmeno quando si parla di mercato. E l'argomento principale non può che essere Milinkovic-Savic. Il serbo è nel mirino del Manchester United che è pronto a versare nelle casse laziali 90 milioni di euro per acquistarlo. C'è però un particolare fondamentale. L'assalto dei Red Devils può partire solo in caso di partenza di Pogba in direzione Madrid. Un valzer pronto a scattare, un valzer a cui la Lazio deve farsi trovare pronta e col vestito migliore.

Lazio, Inzaghi: "Milinkovic? Spero resti, ma di fronte a certe offerte..."

Inzaghi non le manda a dire. È chiaro, non ha paura di esporre il proprio pensiero. Ovvio che di fronte a offerte del genere la Lazio non possa tirarsi indietro, che cifre come quelle pronte a partire da Manchester non possano essere ignorate. Ma poi l'importante sarà rimpiazzare Milinkovic-Savic nel migliore dei modi:

Io sarei felice se Milinkovic rimanesse; ma credo anche che sia giusto che la società, se dovesse arrivare una proposta importante la consideri e prenda una decisione, sapendo che poi dovremo riempire una casella rilevante con una mezzala che possa darci qualità e fisico. Sergej ha fatto un ritiro strepitoso come tutti, è bello averlo qui ancora con noi. Ripeto, io spero rimanga, il mercato è aperto e noi siamo pronti a ogni situazione.

A inizio giugno, Inzaghi, sembrava sul punto di dire addio alla Lazio. Si era preso un periodo di riflessione, considerando anche il corteggiamento di Juve e soprattutto Milan. Poi però il cuore ha prevalso su tutto e Simone ha scelto ancora il biancoceleste:

Lo considero l'anno zero, dobbiamo lasciarci alle spalle quanto accaduto negli anni precedenti. Quando sono arrivato mi era stato chiesto di tornare in Europa e ormai ci siamo in pianta stabile, abbiamo sfiorato la Champions e vinto due trofei. Dopo tre anni dovevo capire, ho messo un punto. Voglio ripartire con grande entusiasmo, ho avuto attestasti di stima sia dai giocatori che dalla società, ho scelto di continuare per questo e anche per le motivazioni che ho capito di avere. Il mio ciclo non era finito, posso dare ancora tanto a questa maglia.

Inzaghi elogia i suoi: "Il miglior ritiro da quando sono qui"

Simone Inzaghi torna a parlare dopo quasi due mesi ed elogia i suoi. La Lazio si sta esprimendo bene, ha fatto un ritiro di livello e su questo l'allenatore vuole gettare le basi per una grande stagione:

Le mie sensazioni sono ottime, da allenatore della prima squadra penso sia il miglior ritiro fatto qui. C'è una grandissima atmosfera, stamattina ho fatto i complimenti ai ragazzi, ora lo faccio pubblicamente, hanno lavorato bene dal primo all'ultimo. Stiamo formando il gruppo, l'anno scorso per esempio avevamo giocatori importanti come Milinkovic e Badelj arrivati dopo a causa del Mondiale e che hanno risentito di una preparazione fatta a singhiozzo, Luis Alberto si era allenato poco per problemi fisici. Ora abbiamo avuto poche problematiche, a parte Leiva che sta comunque recuperando.

La Lazio ha preso già Lazzari, Vavro, Adekanye e Jony. Ma il mercato biancoceleste non è chiuso. In uscita, ma anche in entrata. Potrebbe ancora entrare un attaccante esterno, se Adekanye e Andre Anderson non dovessero essere confermati e mandati in prestito a farsi le ossa:

Gli acquisti sono mirati, scelti insieme, stanno dando tantissimo in questa parte di ritiro. Davanti abbiamo due ragazzi del '99 che sono ottimi prospetti, Adekanye e Anderson, giocatori bravi. Ma loro non hanno mai giocato in massima serie e stiamo valutando con la società, è una riflessione che faremo alla fine di questo e del prossimo ritiro (in Germania ndr).

La nuova Lazio cresce. Se con o senza Milinkovic questo lo scopriremo presto...