L'Inter batte il PSG a Macao, decisivo Handanovic ai rigori e da sottolineare la prova del giovane Esposito. Intanto Wanda, via Instagram, manda un messaggio al club...

di MarcoValerio Bava - 27/07/2019 16:54 | aggiornato 27/07/2019 16:59

I rigori dicono Inter, battuto il PSG in amichevole a Macao, una soddisfazione per Antonio Conte dopo i ko contro Manchester United e Juventus. Passi avanti nel gioco e nell'impronta tattica sono stati mostrati dai nerazzurri che hanno giocato meglio degli avversari per larghi tratti del match. Il PSG è andato in vantaggio al 41' del primo tempo con un colpo di testa di Kehrer su cui Handanovic non può nulla.

L'Inter si era invece resa pericolosa con Esposito e Brozovic ma trovando sulla propria strada un grande Areola. Il portiere parigino si ripete nella ripresa anche su Perisic e Barella, mentre Handanovic risponde su Sarabia e poi sventa un assist d'oro di Draxler per Mbappe.

Nel finale, quando ormai le speranze sembrano ridotte al lumicino, però ecco il pareggio nerazzurro: Gagliardini serve Longo che piazza il destro e trova il gol dell'1-1 complice anche un intervento quantomeno rivedibile di un fin lì perfetto Areola. Ai rigori poi è festa Inter con il gol decisivo di Joao Mario e il solito Handanovic che para i tiri di Aouchiche e Zagre. Nota positiva nella partita è senza dubbio la prova di Sebastiano Esposito che ha dimostrato di avere grandi qualità e di essersi immerso al meglio nel clima di lavoro di Conte. Bene anche Handanovic e De Vrij, mentre da rivedere le prove degli esterni partiti titolari e cioè Dalbert e D'Ambrosio, mentre su Candreva pesa l'errore dal dischetto.

Inter, PSG ko in amichevole

Inter, Wanda manda un messaggio: "Le anime gemelle finiscono sempre insieme"

L'Inter trova quindi il suo primo successo estivo di lusso e mentre è in campo contro il PSG incassa anche il messaggio social di Wanda Nara. La moglie e manager di Icardi ha postato su Instagram una foto che la ritrae con un costume da bagno nerazzurro e a corredo dell'istantanea un messaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni:

Dopo tutto, le anime gemelle finiscono sempre insieme.

Il tutto condito da un cuore azzurro e uno nero. Una mano testa alla società? Probabile. Del resto non è un mistero che Icardi e famiglia avrebbero come prima scelta quella di rimanere a Milano. Wanda e i figli si trovano benissimo nel capoluogo lombardo e la famiglia Icardi ha da poco comprato un appartamento da oltre otto milioni di euro. Insomma la voglia di cambiare è poca.

Il problema resta l'irremovibilità del club. Lo stesso Steven Zhang, pochi giorni fa, ha chiuso a un possibile reintegro dell'attaccante argentino. L'Inter considera Maurito fuori dal proprio progetto tecnico, lo ha messo in vendita e attende offerte partendo da una valutazione di 80 milioni di euro. Una cifra a cui nessuno per ora si è avvicinato. La Juve ha sondato il terreno con Wanda, ma non vuole certo spendere 80 milioni. Al massimo può arrivare alla metà. Ci sarebbe la Roma pronta a mettere sul piatto Dzeko (valutato 20 milioni) e altri 30 milioni; ma l'argentino non sembra per nulla attratto dalla prospettiva giallorossa. E il Napoli? Per ora attende, sperando magari in uno sconto. Insomma Icardi resta un rebus. E i post di Wanda non fanno che alimentare questo intrigo...