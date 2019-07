Lukaku non torna a Manchester e vola in Belgio: vuole solo l'Inter

Esattamente 10 anni fa infatti veniva ufficializzato lo scambio con il Barcellona che portò Zlatan Ibrahimovic a vestire la maglia dei catalani e Samuel Eto'o a Milano. Lo svedese partì perché determinato a vincere la Champions League ma ironicamente fu eliminato in semifinale proprio dalla sua ex squadra che poi sollevò la coppa.

Il 27 luglio del 2009 è una data che tutti i tifosi dell'Inter ricordano con piacere . Non perché sia il giorno in cui i nerazzurri hanno vinto un trofeo o per una ricorrenza storica, ma perché da lì "nacque" ufficialmente la stagione del Triplete.

