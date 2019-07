Tanta delusione del team Ferrari dopo le qualifiche in Germania. Leclerc e Vettel avevano un potenziale da prima fila. Binotto spera nella reazione in gara.

di Matteo Bellan - 27/07/2019 18:05 | aggiornato 27/07/2019 18:45

Incredibile quanto successo alla Ferrari nel corso delle qualifiche di Formula 1 ad Hockenheim. Entrambe le SF90 hanno avuto problemi di natura tecnica e ciò ha impedito ai piloti di conquistare il risultato sperato. Oggi in Germania la prima fila non era affatto un'utopia, il potenziale per fare la pole position c'era.

Era soprattutto Charles Leclerc ad essere accreditato della chance di prendersi il miglior tempo nelle qualifiche. Il monegasco aveva chiusto in testa FP2 e FP3, siglando il best lap anche nel Q1 e chiudendo secondo nel Q2. Ma proprio poco prima dell'inizio del Q3 si è verificato un problema alla pompa della benzina della sua monoposto. Nonostante l'impegno degli uomini Ferrari nel cercare di risolvere e di permettere al driver di uscire in pista, non c'è stato niente da fare. Leclerc in gara scatterà dalla decima casella della griglia.

Decisamente peggio è andata a Sebastian Vettel, il quale ha ravvisato un problema alla sua SF90 poco dopo l'uscita in Q1. Non ha potuto neanche effettuare un giro veloce, ha dovuto rientrare subito al box e il team non è riuscito a consentirgli di correre. Nel caso del quattro volte campione del mondo di Formula 1 si è trattato di un guasto all'intercooler del turbo. Vettel è costretto a partire ventesimo, l'ultimo posto della griglia.

Charles Leclerc aveva grandi aspettative per le qualifiche di Hockenheim, ma la sua Ferrari SF90 gli ha impedito di lottare per la pole.

Formula 1, disastro Ferrari a Hockenheim: le reazioni di Leclerc e Vettel

Ovviamente c'era tanta delusione nella scuderia di Maranello. Sia le persone che fanno parte della squadra che i piloti hanno mostrato molto dispiacere per quanto successo, soprattutto considerando il potenziale che c'era oggi per fare delle ottime qualfiche. Leclerc, comunque, è pronto a dare battaglia in gara.

Sulla mia macchina c'è stato un problema riguardante il sistema della benzina - ha spiegato a Sky Sport F1 - ed è sicuramente un peccato. Già con una monoposto out era difficile per il team, con due lo è ancora di più. Non è stata una giornata per noi, però domani farò di tutto per fare in modo che sia la nostra giornata e vedere tutta la gente del team che sorride. Si tratta di un momento complicato per tutti, ma stiamo lavorando tanto e negli ultimi weekend ci sono stati step positivi. Dobbiamo continuare così ed essere forti in queste situazioni. Meglio una gara bagnata? La pioggia può aiutare creando un po' di casino, ma comunque sull'asciutto siamo veloci. Vediamo...

Un po' più abbattuto Vettel, che di episodi negativi ne ha vissuti più del compagno e dopo l'errore di Silverstone puntava molto sul GP di casa per riscattarsi. Stavolta non ha alcuna responsabilità da doversi addossare, però resta la delusione di non aver potuto mostrare il suo desiderio di rivincita di fronte al suo pubblico. Partire ultimo rende tutto ancora più complicato, tuttavia darà il massimo per ottenere il miglior piazzamento possibile.

Ho sentito che perdevo potenza - racconta Seb - e pertanto ho riportato la macchina dentro. Mi sento abbastanza vuoto. Si tratta di una delusione molto amara, specialmente qui. Anche perché la monoposto è competitiva, già venerdi avevo buone sensazioni e pure in FP3. Non avevamo ancora messo tutto assieme e pensavo di avere un'ottima possibilità. Adesso devo solamente concentrarmi sulla gara.

Mattia Binotto, team principal Ferrari, ammette la propria delusione e spera nella reazione

F1, Binotto parla della situazione dopo le qualifiche di Hockenheim

Dopo il colpo di scena riguardante Vettel, era comunque inimmaginabile che potesse verificarsi qualcosa anche sulla vettura di Leclerc. Invece le cose sono andate diversamente e alla Ferrari non rimane altro che cercare di analizzare tutto al meglio per risolvere i problemi e consentire ai piloti di correre senza pensieri la gara. Mattia Binotto è molto amareggiato per quanto successo.

Siamo rammaricati e delusi - commenta il team principal - perché oggi avevamo una bellissima occasione. Siamo anche arrabbiati con noi stessi, queste cose non dovrebbero capitare e sono già successe troppe volte. Sappiamo di dover reagire, lo faremo tutti assieme. I problemi di oggi non erano mai capitati. Seb ha avuto un problema all'intercooler, componente nuovo e mai utilizzato. Per Charles invece una noia al controllo della pompa della benzina. Cose diverse capitate entrambe durante le qualifiche e mai prima.

Binotto non nasconde la propria frustazione e al tempo stesso neanche la volontà di reagire in vista della corsa. Nonostante le posizioni di partenza di Leclerc e Vettel, sente che ci sia lo stesso la chance per raccogliere un buon risultato.

Mi sento responsabile io per primo - ammette - e dobbiamo guardare bene cosa migliorare nel nostro lavoro. Dobbiamo affrontare la gara di domani con la voglia di fare bene. Il nostro ritmo gara è buono, può succedere di tutto. Giusto essere delusi e arrabbiati oggi, però dobbiamo reagire domani. Non speriamo nella pioggia, siamo competitivi sull'asciutto e invece col bagnato sarebbe un'incognita. Eravamo da pole? Potevamo fare una prima fila completa con Charles e Sebastian.