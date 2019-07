Il presidente dell'Eintracht Francoforte sa sicuramente come farsi voler bene dai tifosi, non soltanto costruendo una squadra capace di fare ottime stagioni come successo nella scorsa stagione ai tedeschi.

Peter Fischer era al seguito dei suoi ragazzi che hanno giocato l'andata del secondo turno di qualificazione ai gironi di Europa League in casa del Flora a Tallin. E il massimo dirigente è stato accolto dai 1500 sostenitori presenti in Estonia.

This video shows Eintracht Frankfurt fans singing to club president Peter Fischer to “buy them a round” at the Europa League away game vs. FC Flora Tallinn (1,500 travelled).



He gives them his beer and €100.



German word of the day: Ehrenmann. #SGE pic.twitter.com/KpGIw8kmxN