Dopo la cessione di Cutrone al Wolverhampton, che si sta per concretizzare, al Milan ora non rimane che piazzare l'altro costoso esubero in attacco che risponde al nome di André Silva dopo che la trattativa col Monaco è saltata.

Piazzato Cutrone, i rossoneri vogliono lasciar partire anche il portoghese dopo il caso Monaco: possibile approdo in Premier anche per lui.

