Il portoghese sosterrà nei prossimi giorni le visite mediche: altro botto a centrocampo dei Red Devils in attesa di Milinkovic-Savic.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/07/2019 22:49 | aggiornato 27/07/2019 22:54

Il Manchester United piazza un altro colpo di calciomercato per il centrocampo: in attesa di finalizzare l'operazione con la Lazio per Milinkovic-Savic, la squadra inglese si è assicurata l'arrivo di Bruno Fernandes.

Secondo Sport e Metro, il giocatore dello Sporting Lisbona passerà fra le fila dei Red Devils e svolgerà a breve le visite mediche in Inghilterra. Per lui saranno spesi circa 62 milioni di euro, ricca plusvalenza per i biancoverdi che pochi anni fa lo pagarono solo 8,5 milioni. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2024 a 5,5 milioni di euro a stagione.

Bruno Fernandes arriva al Manchester United dopo alcune grandi stagioni in Portogallo e va a rafforzare una mediana a cui si aggiungerà Milinkovic-Savic e che a questo punto sta probabilmente per salutare Paul Pogba.