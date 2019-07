Fonseca vuole trattenere il bosniaco in giallorosso: senza prolongamento la punta potrebbe rimanere e andar via a zero nel 2020.

di Redazione Fox Sports - 27/07/2019 09:30 | aggiornato 27/07/2019 11:15

L'Inter dovrà sudare per portare le punte tanto chieste sul calciomercato da Antonio Conte: dopo la concorrenza della Juventus nella pista Lukaku, si complica anche l'operazione che dovrebbe portare in nerazzurro Edin Dzeko.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Roma non vuole scendere sotto la proposta iniziale del prezzo del cartellino per il suo centravanti. Fonseca inoltre sta vedendo il bosniaco molto bene nel ritiro e vorrebbe trattenerlo, con un colloquio avuto con la società in cui si è discusso di un possibile rinnovo.

Dzeko (non convocato per l'amichevole col Rieti) all'inizio della sessione di calciomercato sembrava già un giocatore dell'Inter, ma ora dovrà dare la sua risposta e se i nerazzurri non facessero l'offerta giusta potrebbe restare nella Capitale. Anche senza rinnovo, andando poi in scadenza nell'estate 2020.