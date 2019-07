Il giovane attaccante del Milan è tornato in Italia dopo aver salutato i compagni negli USA: andrà a giocare in Premier League.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/07/2019 08:25 | aggiornato 27/07/2019 08:30

Patrick Cutrone lascia il Milan: il giovane attaccante rossonero, che si è messo in mostra con la maglia della squadra per cui tifa negli ultimi 2 anni, è infatti vicinissimo al passaggio a titolo definitivo al Wolverhampton.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la punta ha già lasciato il ritiro statunitense per prepararsi a tornare in Italia. Una volta rientrato in patria definirà l'accordo per il suo trasferimento in Premier League.

Il Milan da questa cessione dovrebbe incassare circa 16 milioni di euro più 2 di bonus e liberare quel posto in attacco che nelle intenzioni di Leonardo e Maldini sarà preso da Angel Correa. Intanto Cutrone saluta i colori rossoneri dopo 12 anni per iniziare un'avventura in Inghilterra.