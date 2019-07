Demiral è felice di essere alla Juventus che non vuole venderlo. Non sarà ceduto neanche in prestito.

Merih Demiral non lascerà la Juventus , a meno di offerte totalmente fuori mercato. Nonostante sul turco ci sia il forte interessamento di calciomercato del Milan, oggi è arrivata la conferma della sua situazione in bianconero.

Cenk Melik Yazici smentisce una partenza del turco: "È felice a Torino e non andrà via neanche in prestito".

