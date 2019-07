I problemi di salute del Kaiser durano ormai da anni: nel 2016 e nel 2017 ha subito un'operazione al cuore. Ora si sta riprendendo dall'ennesimo malessere.

27/07/2019

Non ci sono buone notizie. Franz Beckenbauer, il Kaiser, sta male. Molto male, troppo per affrontare un processo. Secondo quanto riportato da Der Spiegel la leggenda del Bayern Monaco non può esser processato per la sospetta corruzione nell'assegnazione dei Mondiali 2006 proprio a causa delle su condizioni fisiche. I suoi avvocati hanno chiesto ai giudici svizzeri di risparmiarlgli tale esperienza. L'organo giudiziario ha avvallato la richiesta a patto di ricevere i documenti relativi alla salute del Kaiser.

Questi però non fanno che testimoniarne le condizioni complicate, perfino critiche. Al Kaiser va infatti assolutamente risparmiata ogni agitazione, perché a serio rischio di vita. Secondo i medici lo stato di salute di Beckenbauer è notevolmente peggiorato dallo scorso aprile, al punto che la sua memoria è offuscata e che ne risente anche la sua capacità di giudizio. Al momento, fra l'altro, non sono previsti miglioramenti in tal senso.

Sono ormai ormai che il Kaiser sta male: nel 2016 e nel 2017 il presidente onorario del Bayern Monaco ha subito ben due operazioni al cuore (una nel 2016 e una nel 2017). Beckenbauer ha risentito particolarmente della morte del figlio Stephan, scomparso qualche anno fa a causa di una brutta malattia. Di mese in mese Franz sembra stare sempre peggio.

Qualche settimana fa le condizioni di Beckenbauer gli avevano impedito di partecipare alla Kaiser Cup (una manifestazione da lui organizzata con lo scopo di raccogliere fondi per girarli in beneficenza) che come di consueto si è disputata a Bad Griesbach, in Baviera. Recentemente, infatti, il Kaiser è stato in una clinica specialistica per curare un problema di circolazione all'occhio. Ha avuto un infarto oculare a causa del quale dall'occhio destro vedo poco o niente. Lui, durante la Kaiser Cup, aveva cercato di mantenere il sorriso, scherzando sulla propria salute:

Purtroppo è già da un po' che ho dei gravi problemi, ora questa malattia all'occhio. Non vi arrabbiate quindi se non vi vedo e vi sbatto contro.

Le sue condizioni sono però sempre più preoccupanti. Il Kaiser, inoltre, ha anche difficoltà di movimento (nel 2018 è stato operato all'anca). Questi, sommati ai nuovi problemi di memoria e di lucidità gli eviteranno sì il processo relativo all'assegnazione dei Mondiali 2006, ma tengono comunque tutta la Germania con il fiato sospeso. Il Beckenbauer, che da anni non appare più in pubblico, sta male. E i medici sono stati chiari: non sono previsti miglioramenti.