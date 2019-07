Daniele De Rossi va dal Boca Juniors: in partenza per Buenos Aires

Il contratto di De Rossi con il Boca Juniors è della durata di 8 mesi e in Argentina l'ex giallorosso percepirà uno stipendio di circa 500.000 euro, tutto certificato dalla firma arrivata dopo le visite mediche. La nuova avventura per De Rossi inizia oggi.

