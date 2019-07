Mi scuso col Manchester United a nome dei miei giocatori, mi sono arrabbiato ma può succedere quando arrivi in ritardo. A volte devi essere aggressivo per prepararti bene ed è così che stiamo facendo.

Nel post partita sono arrivate le dichiarazioni di Pochettino che ha cercato di stemperare la tensione spiegando di essere soddisfatto dell'intensità messa in campo dai giocatori del Tottenham che però non devono esagerare.

In particolare un intervento sul giovane neo acquisto James da parte di Sissoko che ha prima steso il gallese con un calcione per poi calpestarlo mentre era a terra venendo subito circondato dagli avversari.

Ieri si è giocata la sfida fra i finalisti dell'ultima Champions League e il Manchester United, vinta dai Red Devils per 2-1 grazie alle di Martial e Gomes dopo il momentaneo pareggio siglato da Lucas. Ma a far discutere sono stati i falli troppo duri da parte dei giocatori di Pochettino.

Per prepararsi al meglio alla stagione che verrà, è un bene mostrare agonismo anche nelle amichevoli pre campionato. Ma forse i giocatori del Tottenham in questi giorni stanno un po' esagerando .

