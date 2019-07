Dall'Atalanta all'Udinese: le tariffe degli abbonamenti di tutti i club della Serie A.

26/07/2019

Procedono le vendite degli abbonamenti per la stagione 2019-2020 del campionato di Serie A. È il periodo dell'anno in cui le tasche dei tifosi diventano più leggere e le casse dei club più pesanti. Da giugno ad agosto gli amanti del calcio sono chiamati a rinnovare o a sottoscrivere per la prima volta la promessa di fedeltà alle proprie squadre. Ecco quanto spenderanno per seguire dagli spalti le protagoniste della Serie A.

Atalanta: manca l'ufficializzazione

Rimane ancora da definire la questione legata ai prezzi degli abbonamenti dell’Atalanta per la stagione 2019-2020. Si attente l’ufficializzazione.

Bologna: Curva Bulgarelli a partire da 95 euro per gli Under 18

La campagna abbonamenti del Bologna è partita il 3 luglio. Fino al 28 dello stesso mese i vecchi abbonati potranno godere del diritto di prelazione. Le nuove sottoscrizioni su posti non riservati sono iniziate il 15 luglio. Dal 1 agosto, invece, si procederà con la vendita libera.

Intero: Poltrona Gold 1250 euro, Tribuna Coperta 750 euro, Kid’s Stand 275 euro, Distinti 380 euro, Curva G. Bulgarelli 190 euro.

Under 18: Poltrona Gold 625 euro, Tribuna Coperta 375 euro, Kid’s Stand 275 euro, Distinti 190 euro, Curva G. Bulgarelli 95 euro.

Over 60: Poltrona Gold 1000 euro, Tribuna Coperta 600 euro, Kid’s Stand 275 euro, Distinti 305 euro, Curva G. Bulgarelli 150 euro.

Donne: Poltrona Gold 1125 euro, Tribuna Coperta 675 euro, Kid’s stand 275 euro, Distinti 340 euro, Curva G. Bulgarelli 170 euro.

Nuovi abbonamenti:

Intero: Poltrona Gold 1400 euro, Tribuna Coperta 890 euro, Kid’s Stand 300 euro, Distinti 440 euro, Curva G. Bulgarelli 220 euro.

Under 18: Poltrona Gold 700 euro, Tribuna Coperta 445 euro, Kid’s Stand 300 euro, Distinti 220 euro, Curva G. Bulgarelli 110 euro.

Over 60: Poltrona Gold 1120 euro, Tribuna Coperta 710 euro, Kid’s Stand 300 euro, Distinti 350 euro, Curva G. Bulgarelli 175 euro.

Donne: Poltrona Gold 1260 euro, Tribuna Coperta 800 euro, Kid’s stand 300 euro, Distinti 400 euro, Curva G. Bulgarelli 200 euro.

Diversamente Abili:

Tribuna coperta 35 euro, Distinti 25 euro, Curva Bulgarelli 15 euro.

Brescia: Tribuna Centrale a 200 euro per gli Under 14

La campagna abbonamenti del Brescia è stata divisa in due fasi: dall’11 al 18 giugno ha avuto luogo la vendita riservata ai vecchi abbonati alla stagione 2018-2019; dal 24 giugno è stata avviata la vendita libera, che verrà interrotta il 10 agosto.

Intero: Tribuna centrale 1000 euro, Gradinata Alta 400 euro, Gradinata Bassa 500 euro, Curva Nord 290 euro.

Ridotto donna: Tribuna Centrale 650 euro, Gradinata Alta 200 euro, Gradinata Bassa 250 euro, Curva Nord 290 euro.

Ridotto over 65: Tribuna Centrale 650 euro, Gradinata Alta 200 euro, Gradinata Bassa 250 euro, Curva Nord 290 euro.

Ridotto Under 14 (deve essere abbinato all’abbonamento di un adulto nello stesso settore): Tribuna Centrale 200 euro.

Ridotto Under 18: Gradinata Alta 200 euro, Gradinata Bassa 250 euro.

Tifosi del Brescia

Cagliari: Curve da 190 euro

Anche il Cagliari ha deciso di dividere in due fasi la vendita degli abbonamenti per la stagione 2019-2020. La prima, dal 10 giugno al 23 giugno, è stata riservata ai vecchi abbonanti della scorsa stagione. Nella categoria generale “Ridotto” rientrano le donne, i disabili che deambulano e gli Under 18.

Intero: Tribuna Rossa 1100 euro, Tribuna Blu 800 euro, Distinti Centrali 550 euro, Distinti Centrali Alti 450 euro, Distinti Centrali Nord/Sud 400 euro, Curve 190 euro.

Ridotto: Tribuna Rossa 700 euro, Tribuna Blu 500 euro, Distinti Centrali 350 euro, Distinti Centrali Alti 300 euro, Distinti Centrali Nord/Sud 250 euro, Curve 190 euro.

Under 12: Tribuna Rossa 100 euro, Tribuna Blu 100 euro, Distinti Centrali 100 euro, Distinti Centrali Alti 100 euro, Distinti Centrali Nord/Sud 100 euro, Curve 100 euro.

La seconda fase, quella aperta al resto dei tifosi, è partita il 26 giugno e terminerà il 31 luglio.

Intero: Tribuna Rossa 1200 euro, Tribuna Blu 900 euro, Distinti Centrali 600 euro, Distinti Centrali Alti 500 euro, Distinti Centrali Nord/Sud 450 euro, Curve 210 euro.

Ridotto: Tribuna Rossa 800 euro, Tribuna Blu 600 euro, Distinti Centrali 400 euro, Distinti Centrali Alti 350 euro, Distinti Centrali Nord/Sud 300 euro, Curve 210 euro.

Under 12: Tribuna Rossa 200 euro, Tribuna Blu 200 euro, Distinti Centrali 200 euro, Distinti Centrali Alti 200 euro, Distinti Centrali Nord/Sud 200 euro, Curve 100 euro.

Fiorentina: un vecchio abbonato e tre nuovi amici

La Fiorentina punta sulla generosità. Il club, infatti, ha esteso la vendita a prezzi scontati delle prelazioni (dal 26 giugno al 31 luglio) anche a tre nuovi abbonati, purché, al momento della sottoscrizione, siano accompagnati da un amico pronto al rinnovo. Si tratta della promozione “4 Quartieri, 1 Cuore Viola”. Il resto dei tifosi potrà acquistare il proprio abbonamento dal 26 giugno al 31 luglio - scegliendo tra i posti non riservati alle prelazioni (INVIOLA TIME) – o dal 5 al 18 agosto (vendita libera).

Intero (prelazione): Tribuna Vip 2600 euro, Tribuna d’Onore 1800 euro, Poltronissima 1300 euro, Tribuna Laterale 550 euro, Parterre di Tribuna Centrale 700 euro, Parterre di Tribuna Laterale 450 euro, Maratona Centrale 575 euro, Maratona 400 euro, Parterre Maratona Coperto 700 euro, Parterre Maratona Scoperto 400 euro, Curva Ferrovia 190 euro, Curva Fiesole 190 euro.

Intero (INVIOLA TIME): Tribuna Vip 2800 euro, Tribuna d’Onore 1900 euro, Poltronissima 1400 euro, Tribuna Laterale 615 euro, Parterre di Tribuna Centrale 775 euro, Parterre di Tribuna Laterale 550 euro, Maratona Centrale 650 euro, Maratona 450 euro, Parterre Maratona Coperto 775 euro, Parterre Maratona Scoperto 475 euro, Curva Ferrovia 210 euro, Curva Fiesole 210 euro.

Intero (vendita libera): Tribuna Vip 3000 euro, Tribuna d’Onore 2000 euro, Poltronissima 1500 euro, Tribuna Laterale 680 euro, Parterre di Tribuna Centrale 850 euro, Parterre di Tribuna Laterale 650 euro, Maratona Centrale 725 euro, Maratona 500 euro, Parterre Maratona Coperto 850 euro, Parterre Maratona Scoperto 550 euro, Curva Ferrovia 260 euro, Curva Fiesole 260 euro.

Ridotto (Over 65, Donna e Under 30): Tribuna Vip 2080 euro, Tribuna d’Onore 1440 euro, Poltronissima 1040 euro, Tribuna Laterale 440 euro, Parterre di Tribuna Centrale 560 euro, Parterre di Tribuna Laterale 360 euro, Maratona Centrale 460 euro, Maratona 280 euro, Parterre Maratona Coperto 560 euro, Parterre Maratona Scoperto 320 euro, Curva Ferrovia 150 euro, Curva Fiesole 150 euro.

Ridotto Under 14: Tribuna Vip 900 euro, Tribuna d’Onore 700 euro, Poltronissima 500 euro, Tribuna Laterale 235 euro, Parterre di Tribuna Centrale 250 euro, Parterre di Tribuna Laterale 180 euro, Maratona Centrale 200 euro, Maratona 150 euro, Parterre Maratona Coperto 250 euro, Parterre Maratona Scoperto 150 euro, Curva Ferrovia 80 euro, Curva Fiesole 80 euro.

Ridotto Insieme Adulto (acquisto contestuale per un minimo di due e un massimo di 4 persone): Tribuna Laterale 265 euro, Parterre di Tribuna Laterale 265 euro, Maratona 225 euro, Curva Ferrovia 120 euro.

Ridotto Insieme Minore: Tribuna Laterale 235 euro, Parterre di Tribuna Laterale 180 euro, Maratona 150 euro, Curva Ferrovia 80 euro.

Genoa: ancora esclusa dalle vendite la Tribuna Superiore

Come era già accaduto in occasione della scorsa stagione, a causa della ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris, il Genoa si vede costretto a fare a meno del settore Tribuna Superiore anche nella campagna abbonamenti 2019-2020. La prima fase di vendita – riservata alle prelazioni - va dal 25 luglio al 9 agosto.

Intero: Distinti 250 euro, Gradinata Nord 210 euro, Gradinata Sud 190 euro, Settore 5 Superiore e Inferiore 210 euro, Settore 5 Superiore Family 100 euro, Settore 5 Superiore Forze dell’ordine 100 euro.

Rosa: Distinti 200 euro, Gradinata Sud 120 euro, Settore 5 Superiore e Inferiore 120 euro, Settore 5 Superiore Family 100 euro.

Under 18: Distinti 100 euro, Gradinata Nord 100 euro, Gradinata Sud 100 euro, Settore 5 Superiore e Inferiore 100 euro, Settore 5 Superiore Family 50 euro.

Over 65: Distinti 125 euro, Gradinata Sud 120 euro, Settore 5 Superiore e Inferiore 120 euro.

La vendita libera avrà inizio il 12 agosto.

Intero: Distinti 300 euro, Gradinata Nord 250 euro, Gradinata Sud 230 euro, Settore 5 Intero 250 euro, Settore 5 Superiore Family 100 euro, Settore 5 Superiore Forze dell’ordine 100 euro.

Under 18: Distinti 100 euro, Gradinata Nord 100 euro, Gradinata Sud 100 euro, Settore 5 Intero 100 euro, Settore 5 Superiore Family 50 euro.

Over 65: Distinti 150 euro, Gradinata Sud 150 euro, Settore 5 Intero 150 euro.

I tifosi del Verona

Hellas Verona: tariffe vantaggiose per le famiglie

Il listino prezzi definito dall’Hellas Verona per la campagna abbonamenti 2019-2020 è davvero lungo. Include tante offerte: dalle consuete riduzioni per donne, over 60 e under 20, alle tariffe vantaggiose pensate per le famiglie (con tante e diverse combinazioni) e per gli studenti universitari. La vendita riservata alle prelazioni è iniziata il 27 giugno ed è terminata l’11 luglio.

Intero: Poltronissime Est 400 euro, Poltrone Est 250 euro, Parterre Est 120 euro, Curva Sud 190 euro, Poltronissime Ovest 620 euro, Poltrone Ovest 360 euro, Tribuna Superiore Ovest 270 euro.

Ridotto donne e under 20: Poltronissime Est 230 euro, Poltrone Est 170 euro, Parterre Est 120 euro, Poltronissime Ovest 450 euro, Poltrone Ovest 220 euro, Tribuna Superiore Ovest 170 euro.

Ridotto Under 18: Curva Sud 90 euro.

Ridotto Over 60: Poltronissime Est 230 euro, Poltrone Est 170 euro, Parterre Est 120 euro, Curva Sud 150 euro, Poltronissime Ovest 450 euro, Poltrone Ovest 220 euro, Tribuna Superiore Ovest 170 euro.

Universitari: Poltrone Ovest 170 euro, Tribuna Superiore Ovest 170 euro.

La fase di vendita libera va avanti dal 12 luglio.

Intero: Poltronissime Est 520 euro, Poltrone Est 330 euro, Parterre Est 170 euro, Curva Sud 250 euro, Poltronissime Ovest 750 euro, Poltrone Ovest 460 euro, Tribuna Superiore Ovest 330 euro.

Ridotto donne e under 20: Poltronissime Est 340 euro, Poltrone Est 210 euro, Parterre Est 170 euro, Poltronissime Ovest 570 euro, Poltrone Ovest 310 euro, Tribuna Superiore Ovest 210 euro.

Ridotto Under 18: Curva Sud 110 euro.

Ridotto Over 60: Poltronissime Est 340 euro, Poltrone Est 210 euro, Parterre Est 170 euro, Curva Sud 180 euro, Poltronissime Ovest 570 euro, Poltrone Ovest 310 euro, Tribuna Superiore Ovest 210 euro.

Universitari: Poltrone Ovest 170 euro, Tribuna Superiore Ovest 170 euro.

Inter: abbonamenti sold out

Sono già sold out gli abbonamenti per la stagione 2019-2020 messi in vendita dall’Inter a partire dal 16 maggio (per la conferma del posto) e dal 20 giugno (vendita libera). Fin dalla prima fase della campagna i tifosi nerazzurri non si sono lasciati abbattere dai prezzi – non proprio economici – stabiliti dal club.

Primo anello: Poltroncina Rossa Centrale 2250 euro, Poltroncina Rossa 1750 euro, Tribuna Arancio Centrale 1350 euro, Poltroncina Arancio Centrale 995 euro, Poltroncina Arancio Centrale X 1.350 euro, Poltroncina Arancio 850 euro, Primo Arancio 550 euro, Primo Arancio Laterale 395 euro, Primo Verde 375 euro, Primo Blu 375 euro, Primo Blu (under 20) euro.

Secondo anello: Secondo Rosso Centrale 455 euro, Secondo Arancio Centrale 425 euro, Secondo Verde 265 euro, Secondo Blu (Derby Inter-Milan al terzo verde) 265 euro, Secondo Blu Universitari (Derby Inter-Milan al terzo verde) 250 euro.

Tribuna family: Primo Arancio Laterale Family (Adulto + under16) 645 euro, abbonato aggiuntivo 395 euro.

Juventus: campagna abbonamenti già chiusa

Lo scorso 11 luglio la Juventus ha annunciato la chiusura della campagna abbonamenti avviata il 25 giugno. Il club, proprio come nella scorsa stagione, ha deciso di non procedere con le nuove sottoscrizioni. In questo modo durante il campionato verrà garantita una più ampia disponibilità di tagliandi ai tifosi bianconeri non abbonati.

Intero: Tribuna Ovest Laterale 1° 1260 euro, Tribuna Ovest Laterale 2° 880 euro, Tribuna Ovest 2° 1150 euro, Tribuna Est Centrale 1° 2370 euro, Tribuna Est Centrale 2° 1435 euro, Tribuna Est Laterale 1° 1280 euro, Tribuna Est Laterale 2° 1000 euro, Tribuna Nord Est 2°/Sud Est 2° Laterale 745 euro, Tribuna Family 1160 euro, Tribuna Sud 650 euro, Tribuna Nord 650 euro.

Under 16: Tribuna Ovest Laterale 1° 820 euro, Tribuna Ovest Laterale 2° 575 euro, Tribuna Ovest 2° 750 euro, Tribuna Est Centrale 1° 1545 euro, Tribuna Est Centrale 2° 935 euro, Tribuna Est Laterale 1° 835 euro, Tribuna Est Laterale 2° 650 euro, Tribuna Nord Est 2°/Sud Est 2° Laterale 485 euro, Tribuna Sud 425 euro, Tribuna Nord 425 euro.

Under 18/ Donne: Tribuna Family 755 euro

Invalidi: Tribuna Est Centrale 1° 1545 euro, Tribuna Est Centrale 2° 935 euro, Tribuna Est Laterale 1° 835 euro, Tribuna Est Laterale 2° 650 euro, Tribuna Sud 425 euro, Tribuna Nord 425 euro.

La Lazio festeggia la vittoria della Coppa Italia

Lazio: una nuova promo rivolta agli universitari

C’è una novità nella campagna abbonamenti della Lazio: per la prima volta è stata inserita un’offerta dedicata agli studenti universitari. Dal 4 al 21 luglio si è svolta la fase riservata alle sottoscrizioni in prelazione.

Vecchio Abbonato: Curva Nord 200 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/ Sud Est 200 euro, Tevere 450 euro, Tevere Famiglia 450 euro, Tevere Top 650 euro, Monte Mario 750 euro.

Il resto dei tifosi potrà acquistare il proprio abbonamento fino al 23 agosto.

Intero: Curva Nord 230 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 230 euro, Tevere 550 euro, Tevere Famiglia 500 euro, Tevere Top 700 euro, Monte Mario 800 euro, Onore Centrale 3000.

Donne/ Over 65: Curva Nord 170 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 170 euro, Tevere 330 euro, Tevere Famiglia 300 euro, Tevere Top 430 euro, Monte Mario 500 euro.

Under 16 e Invalidi 100%: Curva Nord 170 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 170 euro, Tevere 330 euro, Tevere Famiglia 300 euro, Tevere Top 430 euro, Monte Mario 500 euro, Onore Centrale 1600 euro.

Studenti (fino a 25 anni): Tevere 330 euro, Tevere Top 430 euro, Monte Mario 500 euro.

Aquilotto (nati dopo il 1 gennaio 2005): Curva Nord 50 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 50 euro, Tevere 50 euro, Tevere Famiglia 50 euro, Tevere Top 50 euro, Monte Mario 50 euro, Onore Centrale 500 euro.

Lecce: uno sconto ulteriore per i fedelissimi

Il Lecce, oltre ai fedeli, premia anche i fedelissimi. Il club ha pensato di riservate delle tariffe ulteriormente scontate a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per due stagioni consecutive (2017-2018 e 2018-2019). Questa modalità di rinnovo – denominata “Sempre Qui” – si è conclusa il 21 giugno. Il periodo di rinnovo riservato agli abbonati 2018-2019 (“Fedeltà), invece, si è svolto dal 24 giugno al 5 luglio. La prima fase di vendite terminerà il 16 agosto.

Rinnovo Sempre Qui: Curve/Distinti 185 euro, Tribuna Est 250 euro, Centrale Inferiore 370 euro, Centrale Superiore 515 euro, Poltronissime 950 euro.

Rinnovo Fedeltà: Curve/Distinti 225 euro, Tribuna Est 280 euro, Centrale Inferiore 400 euro, Centrale Superiore 540 euro, Poltronissime 1040 euro.

Ridotto (donne/ Over 65/ Under 16): Curve/Distinti 120 euro, Tribuna Est 170 euro, Centrale Inferiore 210 euro, Centrale Superiore 265 euro, Poltronissime 450 euro.

Under 14: Curve/Distinti 70 euro, Tribuna Est 95 euro, Centrale Inferiore 115 euro, Centrale Superiore 150 euro, Poltronissime 350 euro.

Nuovo abbonato: Curve/Distinti 265 euro, Tribuna Est 315 euro, Centrale Inferiore 450 euro, Centrale Superiore 615 euro, Poltronissime 1220 euro.

La seconda fase, invece, inizierà il 19 agosto e terminerà due giorni prima dell’avvio del campionato.

Rinnovo Fedeltà: Curve/Distinti 260 euro, Tribuna Est 320 euro, Centrale Inferiore 460 euro, Centrale Superiore 620 euro, Poltronissime 1200 euro.

Ridotto (donne/ Over 65/ Under 16): Curve/Distinti 140 euro, Tribuna Est 200 euro, Centrale Inferiore 240 euro, Centrale Superiore 305 euro, Poltronissime 450 euro.

Under 14: Curve/Distinti 80 euro, Tribuna Est 110 euro, Centrale Inferiore 130 euro, Centrale Superiore 170 euro, Poltronissime 400 euro.

Nuovo abbonato: Curve/Distinti 305 euro, Tribuna Est 360 euro, Centrale Inferiore 515 euro, Centrale Superiore 705 euro, Poltronissime 1400 euro.

Milan: abbonamenti a partire da 245 euro

La campagna abbonamenti del Milan è iniziata il 18 giugno ed è terminata il 30. La vendita libera continuerà fino al 31 luglio.

Primo anello

Fase 1: Tribuna d’Onore Rossa 2400 euro, Poltroncine Rosse Centrali 2100 euro, Poltroncine Rosse 1650 euro, Poltroncine Arancio Centrali (x) 1100 euro, Poltroncine Arancio Centrali 975 euro, Poltroncine Arancio 775 euro, Primo Anello Arancio 525 euro, Primo Anello Arancio Laterale 395 euro, 1 Anello Blu 335 euro, 1 Anello Verde 335 euro.

Fase 2: Tribuna d’Onore Rossa 2500 euro, Poltroncine Rosse Centrali 2150 euro, Poltroncine Rosse 1800 euro, Poltroncine Arancio Centrali (x) 1150 euro, Poltroncine Arancio Centrali 1000 euro, Poltroncine Arancio 825 euro, Primo Anello Arancio 575 euro, Primo Anello Arancio Laterale 435 euro, 1 Anello Blu 365 euro, 1 Anello Verde 365 euro.

Secondo Anello

Fase 1: Secondo Anello Rosso Centrale 460 euro, Secondo Anello Arancio Centrale 440 euro, Secondo Anello Blu 229 euro, Secondo Anello Verde 215 euro.

Fase 2: Secondo Anello Rosso Centrale 475 euro, Secondo Anello Arancio Centrale 450 euro, Secondo Anello Blu 255 euro, Secondo Anello Verde 245 euro.

Primo Anello Verde Family Intero: 335 euro.

Primo Anello Verde Family Under 16: 265 euro

Primo Anello Verde Family Under 5: 100 euro.

Primo Anello Blu Under 25: 265 euro.

Primo Anello Arancio Laterale Under 25: 335 euro.

Poltroncine Arancio Over 65: 550 euro.

Primo Anello Arancio Over 65: 400 euro.

I giocatori del Napoli esultano a fine partita

Napoli: nessun abbonamento a tariffa ridotta

La campagna abbonamenti del Napoli è stata avviata il 25 luglio e fino al 31 dello stesso mese il club riconosce ai titolari di mini abbonamenti (a sette o a nove gare) per la stagione 2018-2019 l'esercizio del diritto di prelazione. La società, però, non ha previsto alcun tipo di riduzione né per i vecchi abbonati, né per qualsiasi altro tipo di utente.

Tribuna Autorità Sx (inclusa di ospitalità): 3000 euro.

Tribuna Posillipo: 999 euro.

Tribuna Nisida: 749 euro.

Distinti: 499 euro.

Curve: 269 euro.

Parma: Curva Nord a partire da 170 euro

Sono più di 6mila i tifosi del Parma che, fino al 16 luglio, hanno rinnovato la loro adesione alla campagna abbonamenti del club. La vendita libera terminerà il 13 agosto. I prezzi, rispetto alla stagione passata, hanno subito un lieve aumento. In vista del campionato 2018-2019, ad esempio, era possibile abbonarsi in Curva Nord - grazie alla prelazione - al costo di 150 euro. Quest'anno, invece, ne servono 20 in più.

Nuovo Intero: Tribuna Centrale Petitot 1200 euro, Tribuna Laterale Petitot 680 euro, Tribuna Laterale Ovest 580 euro, Tribuna Est 450 euro, Curva Nord 220 euro.

Intero Prelazione: Tribuna Centrale Petitot 880 euro, Tribuna Laterale Petitot 590 euro, Tribuna Laterale Ovest 450 euro, Tribuna Est 370 euro, Curva Nord 170 euro.

Nuovo Ridotto: Tribuna Centrale Petitot 950 euro, Tribuna Laterale Petitot 590 euro, Tribuna Laterale Ovest 430 euro, Tribuna Est 300 euro.

Ridotto prelazione: Tribuna Centrale Petitot 650 euro, Tribuna Laterale Petitot 420 euro, Tribuna Laterale Ovest 320 euro, Tribuna Est 250 euro.

Ridotto Under 14: Tribuna Centrale Petitot 50 euro, Tribuna Laterale Petitot 50 euro, Tribuna Laterale Ovest 50 euro, Tribuna Est 50 euro, Curva Nord 220 euro, Curva Nord 50 euro.

Ridotto Under 30: Tribuna Est 250 euro.

Roma: Curva Sud da 269 a 319 euro

Fino al 19 giugno la Roma ha permesso ai suoi tifosi di acquistare un abbonamento in Curva Sud a 269 euro. Poi, terminato il periodo dedicato alla prelazione, ha avuto inizio la seconda fase della campagna "È qui che vive la mia passione". Resta però invariata la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento - in formato digitale - attraverso l'app dedicata: un modo tutto nuovo per gestire il proprio posto nel settore scelto.

Intero: Curva Sud 310 euro, Curva Nord 310 euro, Distinti Sud 460 euro, Tribuna Tevere Parterre Nord 775 euro, Tribuna Tevere Parterre Centrale 815 euro, Tribuna Tevere Parterre Sud 795 euro, Tribuna Tevere Top Sud 795 euro, Tribuna Tevere Top Centrale 815 euro, Tribuna Tevere Top Nord 775 euro, Tribuna Monte Mario Nord/Sud 1100 euro, Tribuna Monte Mario Top Nord/Sud 1090 euro.

Ridotto (Donna, Over 65, Junior Club): Tribuna Tevere Parterre Nord 620 euro, Tribuna Tevere Parterre Centrale 650 euro, Tribuna Tevere Parterre Sud 635 euro, Tribuna Tevere Top Sud 635 euro, Tribuna Tevere Top Centrale 650 euro, Tribuna Tevere Top Nord 620 euro.

Famiglia: Tribuna Tevere Parterre Nord 855 euro, Tribuna Tevere Parterre Centrale 900 euro, Tribuna Tevere Parterre Sud 875 euro, Tribuna Tevere Top Sud 875 euro, Tribuna Tevere Top Centrale 900 euro, Tribuna Tevere Top Nord 855 euro.

I tifosi della Roma

Sampdoria: vendita divisa in tre fasi

La Sampdoria ha diviso la campagna abbonamenti 2019-2020 in tre fasi. La prima interessava i vecchi abbonati in Distinti, che fino al 20 luglio hanno potuto esercitare il diritto di prelazione. La seconda - che terminerà il 3 agosto - è riservata a coloro che nella scorsa stagione erano in possesso di un abbonamento in Gradinata Sud. Dal 7 al 23 agosto avrà luogo la vendita libera.

Intero: Distinti 350 euro, Gradinata Sud 215 euro, Gradinata Nord 180 euro.

Rosa: Distinti 250 euro, Gradinata Nord 140 euro.

Over 65: Distinti 200 euro, Gradinata Nord 140 euro.

Under 18: Distinti 130 euro, Gradinata Sud 105 euro, Gradinata nord 100 euro.

Under 12: Distinti 20 euro, Gradinata Sud 50 euro, Gradinata Nord 20 euro.

Universitari: Distinti 130 euro.

Invalidi al 100%: Distinti 20 euro.

Sassuolo: riconfermata la "Promo Scuola"

L'abbonamento 2019-2020 permetterà ai tifosi del Sassuolo di assistere alle 19 gare del campionato di Serie A e a tutte le partite - fino a eventuali quarti di finale - della Coppa Italia in programma al Mapei Stadium. Il club ha concesso ai vecchi abbonati una prelazione di otto giorni, dal 18 al 26 luglio.

Intero: Ovest Centrale Superiore 730 euro, Ovest Centrale Inferiore 635 euro, Ovest Laterale Superiore 545 euro, Ovest Laterale Inferiore 435 euro, Est Centrale 480 euro, Est Laterale 325 euro, Sud 155 euro.

Ridotto: Ovest Centrale Superiore 450 euro, Ovest Centrale Inferiore 380 euro, Ovest Laterale Superiore 325 euro, Ovest Laterale Inferiore 260 euro, Est Centrale 285 euro, Est Laterale 195 euro, Sud 95 euro.

Under 16: Ovest Centrale Superiore 295 euro, Ovest Centrale Inferiore 310 euro, Ovest Laterale Superiore 250 euro, Ovest Laterale Inferiore 60 euro, Est Centrale 235 euro, Est Laterale 60 euro, Sud 50 euro.

Family: Ovest Centrale Superiore 360 euro, Ovest Centrale Inferiore 310 euro, Ovest Laterale Superiore 250 euro, Ovest Laterale Inferiore 60 euro, Est Centrale 235 euro, Est Laterale 60 euro, Sud 50 euro.

La vendita libera avrà inizio il 29 luglio. Sono state riconfermate anche quest'anno le promozioni "Porta un amico" e "Scuola". Quest'ultima permette a un gruppo di otto ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni di acquistare un abbonamento in Tribuna Sud a 50 euro.

Intero: Tribuna Neroverde 1800 euro, Tribuna Corporate 1150 euro, Ovest Centrale Superiore 790 euro, Ovest Centrale Inferiore 690 euro, Ovest Laterale Superiore 590 euro, Ovest Laterale Inferiore 470 euro, Est Centrale 520 euro, Est Laterale 350 euro, Sud 170 euro.

Ridotto: Ovest Centrale Superiore 490 euro, Ovest Centrale Inferiore 415 euro, Ovest Laterale Superiore 355 euro, Ovest Laterale Inferiore 280 euro, Est Centrale 310 euro, Est Laterale 210 euro, Sud 100 euro.

Under 16: Ovest Centrale Superiore 320 euro, Ovest Centrale Inferiore 280 euro, Ovest Laterale Superiore 240 euro, Ovest Laterale Inferiore 190 euro, Est Centrale 210 euro, Est Laterale 140 euro, Sud 70 euro.

Family: Ovest Centrale Superiore 360 euro, Ovest Centrale Inferiore 310 euro, Ovest Laterale Superiore 250 euro, Ovest Laterale Inferiore 60 euro, Est Centrale 235 euro, Est Laterale 60 euro, Sud 50 euro.

Spal: prezzi stellari in Tribuna Vip

La prelazione sul proprio posto riservata ai vecchi abbonati della Spal è terminata il 3 luglio. Dopo una lunga pausa tecnica, la fase di vendita libera è stata avviata il 25 luglio. Salta subito all'occhio il prezzo dell'abbonamento nella Tribuna riservata alle Very Important People: 5500 volte Vip.

Intero: Curva Ovest 360 euro, Curva Est 450 euro, Gradinata Laterale 600 euro, Gradinata Centrale 870 euro, Gradinata Gold 1190 euro, Tribuna Bianca 810 euro, Tribuna Azzurra 1350 euro, Tribuna Blu 1950 euro, Tribuna Vip 5500.

Ridotto: Curva Ovest 225 euro, Curva Est 350 euro, Gradinata Laterale 415 euro, Gradinata Centrale 600 euro, Gradinata Gold 750 euro, Tribuna Bianca 600 euro, Tribuna Azzurra 850 euro, Tribuna Blu 1450 euro.

Ragazzi (nati dal 1 gennaio 2007): Curva Ovest 180 euro, Curva Est 180 euro, Gradinata Laterale 190 euro, Gradinata Centrale 200 euro, Tribuna Bianca 200 euro.

Esultanza Spal

Torino: Curva Maratona a partire da 220 euro

Anche il Torino ha optato per tre fasi di vendita per gli abbonamenti validi per la stagione 2019-2020. Le prime due hanno permesso ai vecchi abbonati di riconfermare il proprio posto o di cambiarlo. Il resto dei tifosi potrà sottoscrivere l'adesione alla campagna a partire dal 29 luglio.

Intero prelazione: Curva Maratona 220 euro, Curva Primavera 200 euro, Distinti Granata 340 euro, Tribuna Granata 370 euro, Poltroncine Granata 740 euro, Tribuna Grande Torino 2200 euro.

Ridotto Donna e Under 16 prelazione: Curva Maratona 150 euro, Curva Primavera 130 euro, Distinti Granata 170 euro, Tribuna Granata 190 euro, Poltroncine Granata 430 euro, Tribuna Grande Torino 1250 euro.

Intero: Curva Maratona 250 euro, Curva Primavera 230 euro, Distinti Granata 380 euro, Tribuna Granata 430 euro, Poltroncine Granata 790 euro, Tribuna Grande Torino 2400 euro.

Ridotto Donna e Under 16: Curva Maratona 180 euro, Curva Primavera 160 euro, Distinti Granata 200 euro, Tribuna Granata 230 euro, Poltroncine Granata 460 euro, Tribuna Grande Torino 1350 euro.

Udinese: prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione

L'Udinese ha scelto di riconfermare le tariffe della stagione passata anche per la prossima. Il 25 luglio è iniziata la quarta e ultima fase di vendita della campagna abbonamenti 2019-2020.