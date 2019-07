Secondo i dati raccolti dal Sole24Ore, la situazione patrimoniale della società giallorossa è la peggiore del campionato di Serie A.

4 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 26/07/2019 11:38 | aggiornato 26/07/2019 11:43

Il Sole24Ore dipinge un quadro problematico per quanto riguarda la situazione finanziaria della Roma. Nell'articolo scritto da Gianni Dragoni, la situazione patrimoniale della società giallorossa viene descritta come la peggiore dell'intero campionato italiano.

Il prestito obbligazionario approvato dal Consiglio d'Amministrazione dei capitolini è stata la mossa scelta dalla dirigenza dopo aver vagliato tutte le ipotesi possibili, persino quella della vendita del centro sportivo di Trigoria.

La proprietà americana ha scelto di non optare per la ricapitalizzazione aggiungendo quindi nuovi debiti, con i conti dell'esercizio chiuso ufficialmente lo scorso 30 giugno che sono ancora in rosso. E nelle ultime settimane la Roma avrebbe tentato di cedere la sede degli allenamenti di Trigoria (di proprietà della AS Roma Real Estate) ad alcuni fondi britannici per circa 30 milioni di euro, operazione che però non è andata in porto per mancanza di acquirenti realmente interessati.