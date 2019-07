Ufficiale, Dani Ceballos in prestito all'Arsenal per una stagione

La Roma cerca un centravanti sul calciomercato ma la situazione Higuain non si sblocca. Il Pipita sta provando in tutti i modi a non lasciare la Juventus, così i giallorossi hanno deciso di virare con forza su un suo connazionale: Mauro Icardi .

