I contratti di tutti i tesserati dei campioni d'Olanda prevederà uguali condizioni su salario minimo e altri diritti.

di Redazione Fox Sports - 26/07/2019 08:39 | aggiornato 26/07/2019 08:43

Rivoluzione in casa Ajax per quanto riguarda il calcio femminile: la società campione d'Olanda ha ufficializzato una svolta importante e molto attesa, cioè l'equiparazione contrattuale fra giocatori e giocatrici.

La decisione dei Lancieri non riguarda la parità di stipendio per tutti quanti i tesserati ma tutti i diritti che saranno garantiti sia a uomini che a donne: salario minimo, assicurazione sanitaria (con garanzie in caso di infortuni) e vacanze.

Un passo importante per tutto il movimento del calcio femminile, particolarmente florido in Olanda dove la Nazionale ha vinto gli Europei ed è arrivata in finale dei Mondiali, come certificato dalle parole della responsabile della squadra donne dell'Ajax, Daphne Kostner.