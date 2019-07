Ufficiale, Dani Ceballos in prestito all'Arsenal per una stagione

La distanza c'è ma non è incolmabile e dopo le difficoltà per James Rodriguez, De Laurentiis ha virato con decisione sul giocatore del Lille che diventerebbe l'acquisto di calciomercato più costoso della storia del Napoli .

Una spesa considerevole quella del presidente azzurro che però deve ancora raggiungere l'accordo con l'entourage di Pépé. Secondo Sky Sport, il Napoli offre 3,5 milioni di euro più bonus mentre gli agenti chiedono 5 milioni per l'ivoriano e altrettanti in commissioni.

Nicolas Pépé si avvicina al Napoli . Dopo l'arrivo degli agenti del giocatore a Dimaro ieri pomeriggio, il talento del Lille è un obiettivo di calciomercato più che concreto per i partenopei come certificato dalle parole del suo presidente Gerard Lopez a Tuttosport.

