Il tecnico del Manchester City loda il giovane talento inglese: "Ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo".

26/07/2019

Se sei un giocatore, ricevere un complimento da Pep Guardiola è sicuramente una medaglia di cui vantarsi. Ma se il tecnico spagnolo dice di te che sei il giocatore più talentuoso che ha mai visto, devi davvero andarne fiero.

È questo il caso di Phil Foden, giovane talento del Manchester City che in questa stagione porebbe trovare sempre più spazio visto che questa sarà l'ultima annata coi Citizens di una colonna come David Silva. Parlando in conferenza stampa, Guardiola ha avuto parole importanti per lui.

Foden è il più grande talento che abbia mai visto, da calciatore e da allenatore. Ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo, l'unico problema è che deve giocare per migliorare ma la concorrenza è tanta. Sa che voglio aiutarlo e spero di farcela.

Dichiarazioni particolarmente importanti per Foden che ora avrà su di lui aspettative ancora più alte di quanto non ne avesse prima. E i complimenti di una leggenda come il suo allenatore non possono che fargli piacere.