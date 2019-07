L'attaccante del Real Madrid e il difensore del Liverpool sono i calciatori scelti da EA Sports per apparire sulle copertine rispettivamente della Standard e della Champions Edition. Succedono a Cristiano Ronaldo.

di Simone Cola - 26/07/2019 17:53 | aggiornato 26/07/2019 18:52

Né Cristiano Ronaldo, stella della Juventus che ha firmato un'esclusiva con il rivale Pro Evolution Soccer, né Megan Rapinoe, stella della nazionale USA femminile per cui il web si era mobilitato creando una petizione al riguardo. Le cover di FIFA 20 avranno differenti protagonisti a seconda dell'edizione scelta, con EA Sports che nella giornata di oggi ha annunciato due dei protagonisti: Eden Hazard e Virgil Van Dijk.

L'attaccante del Real Madrid e il difensore del Liverpool campione d'Europa appariranno rispettivamente sulle cover della Standard e della Champions Edition, mentre sul proprio account Twitter ufficiale sempre EA Sports si è riservata di annunciare con un generico "prossimamente" chi apparirà sulla copertina della Ultimate Edition, la versione più ricca di contenuti bonus di FIFA 20, chiamato anche quest'anno alla sfida con Pro Evolution Soccer di Konami.

Per quanto riguarda la Ultimate Edition rimane in corsa Neymar, i cui guai giudiziari che potrebbero però spingere EA Sports verso altri testimonial. Quanto accaduto lo scorso anno con Cristiano Ronaldo, da cui la software house americana prese le distanze in seguito al caso legato a Kathryn Mayorga e sostituito "in corsa" da un trio composto proprio dal brasiliano, Kevin De Bruyne e Paulo Dybala. Questi ultimi due sarebbero ancora in corsa, così come la stellina del PSG Kylian Mbappé.

Eden Hazard e Virgil Van Dijk sono i volti scelti da EA Sports per FIFA 20: nella scorsa stagione sono stati protagonisti delle vittorie di Chelsea e Liverpool rispettivamente in Europa e Champions League.

FIFA 20 arriverà ufficialmente nei negozi e negli store online il 27 settembre 2020 con la Standard Edition, mentre chi acquisterà la versione Champions o Ultimate potrà godere, oltre che di numerosi altri bonus, anche dell'accesso anticipato al 24 settembre per mettersi immediatamente alla prova con un videogame che presenterà intriganti novità come ad esempio Volta Football, erede di FIFA Street, oltre alle classiche modalità Carriera e FUT.

La scelta di EA Sports ha entusiasmato Eden Hazard, che ha coronato un'estate che lo ha visto trasferirsi alla squadra dei suoi sogni, il Real Madrid, con la presenza nella cover di un videogioco di cui è fan fin da ragazzino.

FIFA è il più grande videogioco di calcio sul pianeta, ho trascorso anni a giocare contro i miei fratelli. Essere sulla copertina quest'anno è incredibile, spero di entusiasmare i videogiocatori come lo farò sul campo con il Real Madrid nella prossima stagione.

Entusiasmo condiviso anche da Virgil Van Dijk, che dopo aver trascinato il Liverpool alla vittoria della Champions League e in attesa di un futuro che potrebbe regalargli persino il Pallone d'Oro si gode la presenza sulla Champions Edition, ennesimo riconoscimento per quello che per molti è il più forte difensore al mondo.