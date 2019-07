La Joya parlerà con Sarri al ritorno dal tour asiatico ma la sua volontà è quella di non lasciare Torino. Il club ascolterà solo offerte irrinunciabili.

di Redazione Fox Sports - 26/07/2019 10:53 | aggiornato 26/07/2019 10:58

Paulo Dybala ha preso la sua decisione: vuole restare alla Juventus e non lascerà la squadra bianconera durante la sessione estiva di calciomercato, nonostante qualche dubbio sorto durante le scorse settimane.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Dybala anticiperà il suo ritorno alla Continassa in attesa della squadra che rientrerà dal tour asiatico per parlare con Sarri e mettere in chiaro la sua volontà di restare se al centro del progetto tecnico.

Il nuovo allenatore della Juventus ha spesso usato parole al miele per la Joya e vuole avvicinarlo alla porta dopo l'ultimo anno giocato in posizione più arretrata per volontà di Allegri. Dal canto suo la società non vuole metterlo sul calciomercato e lo cederà soltanto di fronte a offerte ritenute indecenti, cioè da almeno 90 milioni di euro.