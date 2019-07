Il centrocampista italiano per la prima volta alla Bombonera dopo il trasferimento nel club argentino: "Grazie Boca, qui mi sento a casa". Si è già allenato con i nuovi compagni.

1 condivisione

di Luca Guerra - 26/07/2019 20:17 | aggiornato 26/07/2019 20:28

Un'accoglienza da brividi: è quella riservata dal Boca Juniors a Daniele De Rossi. A due mesi dall'addio alla Roma, il centrocampista ha deciso di ripartire dal calcio argentino, sposando una causa romantica. Quella di un club per il quale ha simpatizzato sin da bambino, incrociato ora sul campo grazie al pressing del ds Nicolas Burdisso, suo ex compagno di squadra nella Capitale.

Quello di De Rossi è un arrivo storico per il Boca e per il calcio argentino. Anche per questo il club Xeineze ha dedicato al suo nuovo acquisto un omaggio degno di un film. Le immagini di DDR in campo con la maglia della Roma e della Nazionale azzurra, inclusa la magica notte di Berlino 2006, scorrono sullo sfondo, mentre il centrocampista classe 1983 spiega le ragioni che l'hanno portato a scegliere il trasferimento a Buenos Aires.

Passeggiando sul prato della Bombonera con la maglia del Boca sulle spalle, De Rossi racconta le radici della sua passione per il club argentino, legate alla presenza di Diego Armando Maradona, ed elogia il tifo del Boca. Senza dimenticare le origini del club, che lo fanno sentire più vicino all'Italia nonostante gli oltre 11mila chilometri di distanza:

Un club fondato da italiani che mi fa sentire come fossi a casa. Sono in un club grande, un club nel quale si può credere.

De Rossi abbraccia Bruno Conti e Francesco Totti nel giorno del saluto definitivo alla Roma

De Rossi al Boca: "Qui mi piace tantissimo, ma il cuore è a Roma"

I 18 anni con la maglia della Roma, impreziositi da quasi 650 presenze e 63 gol, passando per tutte le gestioni tecniche e anche per una societaria, resteranno per sempre la storia di De Rossi. Che a Buenos Aires ha però già trovato un ambiente che lo fa stare bene:

Il mio cuore è per la Roma, ma il Boca mi piace tantissimo. Sono in club grande, un club nel quale si può credere. Salire le scale della Bombonera da giocatore del Boca sarà un piacere.

Realizzare un sogno. De Rossi, con maglia numero 16 sulle spalle, l'ha fatto e il suo volto felice con la maglia del Boca lo racconta meglio di tante parole. Il segreto? L'ambiente caldo e grintoso, come lui è sempre stato sul terreno di gioco.