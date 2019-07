I club che hanno partecipato a Champions League, Coppa UEFA, Europa League e Coppa delle Coppe nella storia recente, ma che di lì a poco sono sparite.

26/07/2019

Storie piuttosto comuni, soprattutto nei paesi dell'Europa orientale, di club nati più o meno rapidamente e capaci di raggiungere la qualificazione alle competizioni internazionali in brevissimo tempo. Salvo poi, però, scomparire dal panorama calcistico con la stessa velocità con cui sono nate e hanno raggiunto questi traguardi.

Alcune di queste squadre hanno anche affrontato grandi avversarie, come l'Inter o il Manchester United durante il decennio scorso. Eppure, si è trattato di meteore che hanno detto addio al calcio che conta in pochissimi anni. Qualcuna è sparita del tutto, altre hanno ricominciato dalle categorie nazionali più basse, altre ancora hanno attraversato un percorso nebuloso che è argomento di discussione ancora oggi.

Tra partecipazioni alla Champions League, vittorie sfiorate in Coppa UEFA ed Europa League o apparizioni nella vecchia Coppa delle Coppe, i club in questione risultano appartenere tutti all'Europa orientale, con un'alta concentrazione di questi episodi in Romania e Slovacchia. Ecco i casi più recenti e famosi, qualcuno già scomparso dalla mente di molti, ma altri ancora vivi:

Dall'Unirea Urziceni all'Artmedia Bratislava: le squadre scomparse dal panorama calcistico europeo

Negli ultimi 20 anni, alcuni di questi club hanno raggiunto la fase a gironi della Champions League o addirittura la finale di Europa League, senza dimenticare la Coppa delle Coppe, definitivamente cancellata dalle competizioni europee nel 1999 dopo la vittoria della Lazio. Soltanto una delle squadre prese in esame appartiene all'Europa continentale ed è austriaca.

Otelul Galati

Società della Romania fondata nel 1964, l'Otelul Galati si è affacciato alle competizioni europee negli anni 2000. Prima una partecipazione all'Intertoto nel 2007, poi la vittoria del campionato nel 2011 e la successiva partecipazione alla fase a gironi di Champions League. Finisce nel gruppo con Benfica, Basilea e Manchester United, classificandosi all'ultimo posto dopo 6 sconfitte. Nel 2016 è arrivata la bancarotta, con lo scioglimento del club e la ripartenza dalle serie inferiori.

L'Otelul Galati in campo contro il Manchester United in Champions League

Unirea Urziceni

Percorso simile è quello di una connazionale. L'Unirea Urziceni ha raggiunto la fase a gironi della Champions League 2009/2010, anno del trionfo dell'Inter, sfiorando anche la qualificazione agli ottavi. In un raggruppamento con Siviglia, Stoccarda e Rangers, la squadra della Romania si piazza al terzo posto ad un solo punto dai tedeschi. Retrocesso in Europa League, esce di scena contro il Liverpool nel primo scontro ad eliminazione diretta. Soltanto un anno più tardi, però, arriva la retrocessione in campionato e la società lascia il club: mancano i fondi per l'iscrizione e il club sparisce dal panorama calcistico.

Vaslui

Il Vaslui è stato fondato nel 2002, scalando rapidamente la piramide del calcio romeno fino ad arrivare al secondo posto in campionato nel 2012. Tra il 2009 e il 2013, partecipa a tutte le edizioni dell'Europa League, riuscendo anche a superare lo scoglio del girone. In due occasioni, poi, fallisce anche l'accesso alla Champions League perdendo ai preliminari con Twente e Fenerbahce. Nel 2014 emerge la mole di debiti accumulata dal club, che si vede infliggere un -8 in campionato. La penalizzazione viene annullata, ma la partecipazione alla massima serie viene revocata. Nell'estate dello stesso anno, il club viene sciolto per problemi economici.

Il Vaslui esulta a San Siro contro l'Inter

Amica Wronki

L'Amica Wronki ha una storia di 15 anni: fondato nel 1992, è stato sciolto definitivamente nel 2007, un anno dopo la fusione con il Lech Poznan e il trasferimento di tutto ciò che riguardava il club nella città dei biancazzurri. In un decennio e mezzo, la squadra polacca vince 3 volte la coppa nazionale e accede prima all'ultima edizione della Coppa delle Coppe, poi ripetutamente in Coppa UEFA. Dopo l'accordo con il Lech Poznan, ciò che rimane dell'Amica Wronki viene iscritto in terza serie, la stessa in cui militava la squadra delle riserve fino all'anno precedente. L'avventura dura solo un anno, poi lo scioglimento definitivo.

Skonto Riga

La squadra della capitale lettone, pur essendo scomparsa nel 2016, detiene ancora oggi il record di titoli nazionali consecutivi in Europa: 14 dal 1991, anno di fondazione del club, al 2004. Vanta numerose partecipazioni ai preliminari di Champions League e Coppa UEFA, sfiorando l'accesso alla massima competizione continentale nel 1999, quando viene eliminato dal Chelsea all'ultimo turno. Nel 2016, i problemi economici portano all'esclusione dalla massima serie e all'iscrizione in seconda divisione, con un'ulteriore penalizzazione di 8 punti. Dopo un campionato anonimo, il club si scioglie e viene mantenuto solo il settore giovanile, che nel 2017 confluisce nel RTU Futbola Centrs, poi ridenonominato RTU/Skonto Academy.

Metalist Kharkiv

Tra le squadre più scomode da affrontare nelle recenti edizioni dell'Europa League, il Metalist ha raggiunto i quarti di finale di Europa League dopo aver ripetutamente partecipato alla competizione, superando anche il girone. Nel 2013 si qualifica per i preliminari di Champions League, eliminando il Paok e avanzando al turno successivo, ma la UEFA lo esclude dopo una combine in campionato nella stagione precedente. Nel 2016, i problemi finanziari costringono il club a rinunciare alla massima serie, ripartendo poi dalle serie dilettantistiche ucraine. Adesso è in Druha Liha, la terza serie nazionale.

Il Metalist in Europa League contro il Newcastle

Dnipro

Tra le squadre ucraine di maggior impatto internazionale degli ultimi anni, il Dnipro arriva addirittura in finale di Europa League nella stagione 2014/2015. Perde contro il Siviglia, ma la finale sembra suggellare un percorso di crescita cominciato pochissimi anni prima con diverse partecipazioni alla seconda competizione europea. Il 31 marzo 2016, però, la UEFA esclude il club dalle coppe internazionali per il mancato rispetto del fair play finanziario. La decisione si ripercuote anche sulle casse della società, che nel 2017 non riesce a far fronte ai debiti e retrocede sul campo, prima della retrocessione d'ufficio in terza serie. Rifondato nello stesso anno, milita adesso nel campionato amatoriale, la quarta divisione del calcio ucraino.

Il Dnipro in finale di Europa League contro il Siviglia

Artmedia Bratislava

Non è l'unica squadra di Bratislava nell'elenco. L'Artmedia, che attualmente ha la sua sede a Petrzalka, distretto della capitale slovacca, ha raggiunto la fase a gironi di Champions League nel 2005/2006, partendo addirittura dal primo turno preliminare. Nel girone con Inter, Rangers e Porto, riesce a raggiungere il terzo posto dietro nerazzurri e scozzesi partecipando all'Europa League, dalla quale viene eliminata per mano del Levski Sofia. Dal 2007 scompare la denominazione con cui ha partecipato al massimo torneo europeo: oggi si chiama FC Petrzalka e milita nella terza serie slovacca.

Inter Bratislava

Dall'Artmedia all'Inter. Un'altra squadra di Bratislava è sparita dal panorama calcistico, dopo diversi successi nazionali ed un contributo importante alla Cecoslovacchia prima e alla Slovacchia poi. Vincitore di due campionati consecutivi nel 2000 e nel 2001, ha partecipato senza successo ai preliminari di Champions League: doppia eliminazione contro Lione e Rosenborg. Nel 2009 termina la sua attività: il 18 giugno annuncia lo scioglimento, il 23 giugno viene assorbito dal Senica.

Tirol Innsbruck

Vincitore del campionato austriaco per 3 volte tra il 2000 e il 2002, il Tirol Innsbruck vanta una semifinale Intertoto nel 1995 e due partecipazioni ai preliminari di Champions League nelle stagioni 2000/2001 e 2001/2002, venendo eliminato dal Valencia e dal Lokomotiv Mosca. Pur con la vittoria del terzo campionato di fila, la squadra viene sciolta nel 2002 e non prende parte alle competizioni europee per la stagione 2002/2003. Il suo successore naturale è il Wacker Innsbruck, fondato proprio nello stesso anno.

Steaua Bucarest

Quello della Steaua è il caso più prestigioso e allo stesso tempo più controverso. L'attuale FCSB, che domina la Romania calcistica, è frutto di un caso molto discusso tra il 2014 e il 2017. Trattandosi dell'ex squadra dell'esercito, il Ministero della Difesa ha contestato la legittimità della privatizzazione sia in virtù del distaccamento dal corpo militare nel 1998, sia dopo le difficoltà economiche del club, mantenendo in proprietà esclusiva il nome e il marchio del club. Il nuovo FCSB, pur essendo detentore del palmares e della storia del club precedente, non viene seguito dalla tifoseria: gli storici supporters seguono la rinata Steaua Bucarest, iscritta in quarta serie dall'esercito nazionale e ritenuta depositaria di tutto il patrimonio della vecchia squadra.