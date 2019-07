Ufficiale, Dani Ceballos in prestito all'Arsenal per una stagione

Ufficiale, Dani Ceballos in prestito all'Arsenal per una stagione

Secondo Tuttosport, l'ex Sassuolo non sarebbe adatto a giocare nel ruolo di punta del 3-5-2 scelto dal leccese (e in cui si sta provando Perisic nelle amichevoli) per questo l'esterno potrebbe lasciare Milano, destinazione Bergamo.

L'Inter ha messo sul calciomercato anche Mattia Politano . Il giocatore del Sassuolo, dopo le bocciature di Icardi e Nainggolan (per ragioni più disciplinari che tecniche) non rientra nei piani del nuovo allenatore Antonio Conte.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK